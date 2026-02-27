Для підозрюваних топпосадовців Повітряних сил та СБУ проситимуть запобіжний захід

Прокурори проситимуть запобіжний захід для підозрюваних у корупції командувачу логістики Повітряних сил та начальнику Управління СБУ в Житомирській області. У ВАКС 27 лютого розглянуть відповідні клопотання.

Про це в коментарі 24 Каналу повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Дивіться також "Все добре, руки потиснули": з'явилися "плівки" топпосадовців ПС і СБУ, яких зловили на хабарі

Які запобіжки можуть обрати підозрюваним?

Як повідомили в пресслужбі ОГП, прокурори наполягатимуть на арешті із альтернативою застави.

Прокуратура клопотатиме про тримання їх під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 320 тисяч доларів (у гривневому еквіваленті за курсом НБУ) кожному,

– пояснили в Офісі генпрокурора.

У ВАКС додали, що на 27 лютого призначено розгляди клопотань для обрання запобіжних заходів. Йдеться про заходи для начальника Управління СБУ в Житомирській області та командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ.

Які деталі справи?