Розмінування і тимчасові мости: як відновлюють звільнену Житомирщину

На Житомирщині активно тривають роботи з відновлення населених пунктів, які звільнили від російських окупантів. Комунальники усувають наслідки руйнувань.

На відновлення Житомирської області виділили 100 мільйонів гривень. Про хід робіт розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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Як відновлюють Житомирщину

У житлових будинках в Овручі встановлюють віконні блоки;

у селищі Черняхів та селі Раківщина відновлюють пошкоджені дахи та покрівлі домів;

у селі Базар оглядають пошкодження для визначення обсягів робіт з відновлення.

У Малині через річку Ірша, а також через річку Грезля між селами Народицької громади створили тимчасові переправи. Адже мости зруйнувала російська армія. Тепер до звільнених населених пунктів зможуть постачати гуманітарну допомогу.

Крім того, піротехніки розміновують село Новопіль та населені пункти Народицької територіальної громади Коростенського району.

Роботи з відновлення Житомирщини: відео