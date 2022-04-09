Розмінування на Житомирщині: вже знищено 1555 боєприпасів

На Житомирщині триває розмінування територій, які через дії російських окупаційних військ та ракетно-бомбові удари є небезпечними для життя громадян.

Про це повідомив голова Житомирської військової адміністрації Віталій Бунечко.

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За його словами, станом на 7 квітня групою піротехнічних робіт ГУ ДСНС області здійснено 45 виїздів, під час яких від вибухонебезпечних предметів очищено 450 тисяч квадратних метрів території області. Знищено 1555 одиниць різноманітних боєприпасів: 59 реактивних боєприпасів, 5 авіабомб, 2 касетні елементи, 1465 артилерійських снарядів, 24 інші боєприпаси.

За результатами попереднього обстеження, найбільш небезпечною є Малинська територіальна громада. Також до небезпечних віднесено Народицьку, Овруцьку, Ушомирську та Волицьку територіальні громади.

За попередніми розрахунками потрібно провести обстеження та розмінування 74,3 км² території області,

– додав Бунечко.

Нагадаємо, раніше заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомив про початок ямкового ремонту траси Київ-Чоп, що була пошкоджена внаслідок ракетного удару.

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