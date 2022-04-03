На розмінування звільнених населених пунктів Київщини піде щонайменше 10 днів
Джерело:телеграм Олексія Кулеби
Олексій Кулеба заявив, що на розмінування звільнених населених пунктів Київщини піде щонайменше 10 днів. Місцевим жителям повертатися туди – ще зарано.
Кулеба заявив, що на території необхідно навести порядок. У звільнених населених пунктах працюватимуть фахівці з ДСНС, поліція та представники інших служб.
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По всіх звільнених від окупантів населених пунктах, від завтра, 2 квітня, до 6:00 вівторка, 5 квітня, вводиться комендантська година,
– повідомив Кулеба.
За цей час фахівці оцінять обсяг робіт та наведуть лад.
Кулеба звернувся до жителів Бучанського, Іванківського та Броварського району. Він заявив, що повертатися додому – ще зарано. Треба бути максимально обережними й берегтися. Попереду дуже багато роботи. Необхідно відбудувати Київщину.