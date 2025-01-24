Миротворчий контингент в Україні: який з 3-х сценаріїв його впровадження найбільш реалістичний

Європейські країни можуть спрямувати в Україну орієнтовно 40 – 50 тисяч військових, якщо буде досягнуто припинення вогню. Їхнім завданням буде контролювати лінію фронту завдовжки понад тисячу кілометрів. Є декілька базових сценаріїв того, як може бути розміщений миротворчий контингент на лінії розмежування.

Про це в етері 24 Каналу зазначив ексспівробітник СБУ Іван Ступак, детально розказавши про кожен з них.

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Який сценарій може реалізуватися в Україні?

Один зі сценаріїв введення миротворців в Україні – встановлення миру. Він передбачає, що у війну має втрутитись третя сторона.

"Умовно це виглядає так: двоє б'ються, забігає третій, рознімає їх та наказує перестати битися. Беручи до уваги те, що відбувається на лінії розмежування, ми говоримо зі стовідсотковою гарантією, що такий сценарій в Україні не буде впроваджений, бо жодна країна світу не захоче встрявати між Україною та Росією", – вважає Ступак.

Другий сценарій – підтримання миру. Цей варіант передбачає, що за певних умов мир вже наступив, стрілянина припинилась або її інтенсивність зменшилась на 90%. Тоді прибувають миротворці, допомагають проводити розмінування на демілітаризованій зоні. Зазвичай, зі слів Ступака, вони також допомагають проводити вибори.

Третій сценарій – контроль за підтриманням миру. Його в Україні вже бачили під час приїзду на Донеччину представників ОБСЄ, які проводили там фільмування, після чого повертались на бази розташування. Україні, на думку ексспівробітника СБУ, такий варіант не підходить.

"Другий варіант, підтримання миру, він реальний, але під егідою кого це буде? Британці, французи, латвійці не зможуть привести свої війська і встановити на лінії розмежування, бо Росія це розцінить як підсилення України, втягування Альянсу", – наголосив Ступак.

Хто може дати дозвіл на введення миротворців?

На думку ексспівробітника СБУ, повинен бути певний мандат, великий міжнародний дозвіл на розміщення іншими країнами миротворців. Ступак назвав базові приклади, від кого такий мандат може бути отриманий: ООН (організація має 50 кейсів, серед яких і вдалі приклади), ЄС та ОБСЄ.

Які події можуть розгортатися далі? Збирається Рада безпеки ООН, починає вирішувати, яка кількість миротворців поїде і від яких країн. Має бути згода Росії,

– зауважив Ступак.

Ексспівробітник СБУ підсумував, що не можуть поїхати на лінію розмежування тільки представники тих країн, які є дружніми для України. З його слів, зі стовідсотковою ймовірністю Росія захоче побачити тих, кому вона довіряє. Серед таких країн: Казахстан, Білорусь, Китай, Індія.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що нашій країні потрібна армія чисельністю в 1 мільйон військовослужбовців, аби була змога стримувати російські війська. З його слів, необхідна кількість миротворців залежатиме від чисельності ЗСУ. Раніше він заявляв, що для безпеки України знадобиться орієнтовно 200 тисяч миротворців.