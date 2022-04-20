Розмити націю українців не вийде: в ОП пообіцяли забрати з країни-ізгоя всіх депортованих

Російські окупанти масово депортують українців з тимчасово окупованих територій України. Відомо, що вже було вивезено щонайменше пів мільйона людей.

Радник глави ОП Михайло Подоляк повідомив, що є інформація про те, що всіх громадян України, яких забирали через фільтраційні табори, окупанти відправляли в віддалені куточки Росії.

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Він зазначив, що такі дії схожі на ті, які Росія вже вчиняла в 1940-их роках, переселяючи тих, хто був не лояльним до Радянського Союзу.

Розмити націю не вийде

Це така традиція, технологія – розмити націю. Тобто відправити їх туди, де до них будуть ставитися відразно, з ненавистю, щоб принизити цих людей. Безумовно, 90% людей, яких вони забрали в РФ, вимушені були туди від'їхати, тому що гуманітарних коридорів в Україну не було,

– сказав Подоляк.

Мешканцям окупованих міст довелось втікати в Росію від російських же обстрілів. А згодом в них вже просто не було шансу повернутися.

Україна поверне всіх депортованих

Це не питання. Ми заберемо всіх своїх громадян, всі наші повернуться до України. Немає ніякої РФ – це країна, яка вже назавжди буде країною-ізгоєм. Крапка. Там не можна буде жити, робити кар'єру, вчитися. Паспорт РФ не дозволить людям комфортно себе почувати в цивілізованому світі,

– додав радник глави ОП.

Він сказав, що громадяни України точно з іншого ціннісного виміру, і їм не потрібна Росія, бо вони не зможуть там вижити, адже цінність в українців – це свобода.

Подоляк розповів, що Україна готується до перемовин з російською стороною про обмін полоненими та, зокрема, про повернення наших громадян. Він наголосив на важливості юридичного оформлення домовленостей, адже з Росією говорити по-людськи неможливо.

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