Розмитнення авто, контрабанда і боротьба з корупцією: ексклюзивне інтерв'ю з головою Держмитниці

Кабінет Міністрів тимчасово поклав виконання обов'язків голови Державної митної служби на В'ячеслава Демченка в листопаді 2021 року. Колишній керівник управління розвідки Державної прикордонної служби – особа не публічна, тому ЗМІ про нього відомо не багато.

Своє перше обширне інтерв'ю В'ячеслав Демченко дав сайту 24 каналу. Про відмінності роботи в Держприкордонслужбі та Держмитниці, боротьбу з корупцією, контрабанду та інше – читайте далі.

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Нова посада, завдання та особливості роботи на Держмитниці

Ви вже 3 місяці перебуваєте на новій посаді. Це ваше перше велике інтерв'ю для ЗМІ. Ви не дуже публічна персона. Скажіть, чому ви раніше не виходили на широку аудиторію?

На жаль, протягом своєї професійної діяльності я не був публічною людиною. І зараз доводиться щось міняти в житті. Останні 3 місяці я працюю в Митній службі, і мої принципи роботи багато в чому змінилися. Я повинен бути публічним. Я не виходив із заявами на публіку, щоб спочатку розібратися з новими викликами. Я хотів вивчити детальніше глобальні питання, які стоять перед відомством.

президент Володимир Зеленський звільнив В'ячеслава Демченка з посади начальника управління розвідки Адміністрації Державної прикордонної служби України 3 листопада 2021 року. Повідомлялося, що Зеленський підтримав кандидатуру Демченка на посаду голови Держмитниці через його скромність – бригадний генерал проживав у службовому гуртожитку та їздив на Daewoo Lanos.

В'ячеслав Демченко / Фото Валентини Поліщук, сайт 24 каналу

Коли вас призначали в листопаді 2021 року, пан Арахамія говорив, що ваша експертиза допоможе і в плані зміцнення українських кордонів, що є важливим питанням на тлі агресії Росії. Все тому, що ви прийшли з Держприкордонслужби. Які основні проблеми ви помітили на митниці за ці три місяці?

Дуже складно порівнювати Державну митну службу і Держприкордонслужбу – це два різних органи, дуже багато відмінностей.

Перше питання, яке мене здивувало на митниці – це те, що зарплата митника коливається від 9 до 17 тисяч гривень. Людина, яка відповідає за наповнення скарбниці, відповідає за економічну безпеку, отримує мізерні гроші.

Дуже здивувало те, що немає так званої спадковості поколінь. У Держприкордонслужбі є відповідні навчальні заклади, які випускають курсантів. Вони займають відповідальні місця і потім ростуть по кар'єрних сходах. В митниці такого немає, і за комплектацію відповідають два вузи, які не належать самій митниці.

В Ірпені та Дніпрі студенти іноді не хочуть йти в Митну службу, бо митний брокер, на якого вони навчаються, отримує більше, аніж митник.

Також серед основних вимог до відомства частини можна знайти питання про наповнення бюджету. Вам ставили подібні KPI після призначення?

Це теж було одним із завдань. Другим я б назвав – боротьбу з корупцією, і третє – це взаємодія з митними службами суміжних країн, з якими у нас спостерігається найбільший товарообіг.

Індикатив (показник того, скільки митниця повинна зібрати для бюджету) минулого року був 413 мільярда гривень, ми ж зібрали 455 мільярдів гривень, що приблизно на 17% більше, ніж передбачалося. Зараз індикатив на перший місяць був 33 мільярди, але ми його також перевиконали на 19,7%.

Ця проблема має вирішуватися в тісній взаємодії з бізнесом, тому що бізнес – це наші партнери, які і наповнюють наш бюджет.

Кадри та співпраця з іншими країнами

Завдяки чому вдалося отримати такі результати? Можливо, ви вже сформували нову команду або запустили ряд реформ?

У відомстві багато грамотних і професійно підкованих людей. Головне – цих людей побачити і дати їм кредит довіри. У нашій системі посадова особа призначається на випробувальний термін – в середньому це 6 місяців. Людина отримує тимчасову посаду, і потім можна зробити висновки. Зараз ці випробувальні терміни є у кожного співробітника, і у мене також.

У 2020 році Демченко присвоїли звання бригадного генерала / Фото Валентини Поліщук

Ви відзначили серед одного із завдань – роботу з певними країнами? З ким конкретно?

Ми провели переговори з колегами з Китаю та Кореї. Наприклад, що стосується корейських авто – ми побачили, що необхідно мінімізувати корупцію. Ми також зустрілися з представниками посольств. У нас були укладені договори і створені робочі групи, які можуть отримати точну вартість товару, вагу і код товару (стосується Китаю і Кореї), щоб оцінити одиниці, які заходять в Україну. В даному випадку під час розмитнення ми частково спираємося на дані партнерів.

Розмитнення авто, контрабанда та боротьба з корупцією

До речі, про корейські авто. Нещодавно була новина про те, що в Чорноморському порті на розмитненні "зависли" понад 4 тисячі машин. Можливо, ви знаєте деталі даної справи?

Проблема з'явилася ще минулого року. Особи, що представляють недобросовісний бізнес, дуже хотіли завозити авто за заниженою вартістю. Ви повинні розуміти, що вартість доставки корейської машини приблизно становить від 1 200 до 1 300 доларів (34 – 37 тисяч гривень). І сама машина не може коштувати 200 – 300 доларів. Після спілкування з корейськими партнерами, ми з'ясували реальну вартість.

Питання було підняте на початку моєї каденції – на початку грудня 2021. Тоді прийшло перше судно з авто, зараз – друге. Чесний бізнес, який розмитнює від 50 до 70 таких авто в день, повинен розуміти, що є корейські авто, які купуються в бюро Кореї з пробігом 500 – 600 тисяч кілометрів, тому ціна менша, ніж на ринку.

Є і брендові авто, які купуються у власників, і там ціни інші, але всі гроші повинні йти в бюджет, щоб далі фінансувати НД, правоохоронні органи і так далі.

Держмитниця співпрацює з іншими відомствами / Фото Валентини Поліщук

А як би ви оцінили співпрацю з іншими відомствами?

На своїй минулій посаді я дуже близько працював з правоохоронцями, НАБУ, НАЗК, СБУ, прикордонною службою. Вони дають ту безцінну інформацію, яка нам так потрібна.

І як ви ставитеся до криміналізації контрабанди? Про це зараз багато говорять.

Я вважаю, що контрабанда повинна бути криміналізована. У всіх сусідніх країнах це є кримінальним правопорушенням. Крім того, там оперативною діяльністю часто займаються підрозділи митниці. Єдине питання – треба визначити в грошовому еквіваленті поріг, за рамками якого діяльність буде розглядатися як контрабандистська.

І як боротися з контрабандою? Ви вже продумували стратегію?

Контрабанда – давнє явище, від якого страждає весь світ. Так, ми зараз чітко займаємося цим питанням. Я зараз вивчаю досвід інших країн. Наприклад, мені дуже імпонує досвід Азербайджану, який домігся повної цифровізації, де митник фактично не приймає рішень на пропуск або недопуск. Цим займається комп'ютер, слідуючи певним параметрам.

До цього потрібно прагнути, але ми завжди маємо йти своїм шляхом і взяти найкраще з досвіду інших держав. Я вважаю, що потрібна повна цифровізація. Необхідно усунути митника, як особу, що приймає рішення.

Другий момент – це відповідність зарплат до того рівня, який змусить задуматися – варто пропустити контрабанду чи боротися за своє місце? Митник повинен отримувати 25 – 30 тисяч гривень, тому що він займається економічною безпекою держави. У нас є проблема, наприклад, митники 10 років не можуть отримати форму.

– це відповідність зарплат до того рівня, який змусить задуматися – варто пропустити контрабанду чи боротися за своє місце? Митник повинен отримувати 25 – 30 тисяч гривень, тому що він займається економічною безпекою держави. У нас є проблема, наприклад, митники 10 років не можуть отримати форму. Третє – домігшись від країн-партнерів цін на товари, даних про контейнери – ми зможемо точно розуміти, що до нас заходить. Необхідно більше сканерів, у нас зараз 40 – 50% необхідних одиниць. Сканувальні здібності обмежені.

Також повторюся – нас турбує оновлення кадрів. Зараз будемо запрошувати студентів на практику, щоб вони росли вище й вище, виштовхуючи корумпованих.

Демченко розповів про оновлення кадрів / Фото Валентини Поліщук

Хотіла б уточнити з приводу важливого нюансу – роботи з санкційним списком РНБО, конкретно компаніями, які займаються контрабандою.

Ще на попередній роботі неодноразово брав участь у засіданнях РНБО. Ми дуже тісно співпрацюємо і зараз. Є багато інформації від СБУ та ДБР. Наразі юридичною підставою для затримання є список (санкції) або інформація правоохоронців.

Проєкт з Мінінфраструктури та відносини з керівництвом

Інформацію від останніх ми заносимо в свою базу даних. Також ми дивимося дані бухгалтерів, брокерів, розслідуємо, чи не створив контрабандист нову фірму. Є маркери, щоб визначити шахрая.

Нещодавно була інформація про те, що Кабмін доручив передати пункти пропуску на кордоні Міністерству інфраструктури. Як ви ставитеся до такого рішення?

Тут питання більше не про передачу, а про реконструкцію в рамках проєкту з Мінінфраструктури. 8 пунктів пропуску будуть модернізовані під їхньою егідою – це означає збільшення пропускної спроможності, європейські стандарти – умови для перетину кордону. Міністерство готове підставити плече, тому будь-яке поліпшення на кордоні – це добре. Тим більше, що потім вони будуть передані на баланс митної служби.

А яка реакція вищого керівництва, людей, які довірили вам посаду? Ви відчуваєте підтримку?

Головний мій показник, повторю, – наповнення бюджету, і це покаже, що митниця працює і всі завдання виконуються. Що стосується підтримки, мене дуже тішить, що мою позицію розуміє і підтримує Міністерство фінансів, якому ми підпорядковуємося. Подяка міністрові, в деяких питаннях він підказує дуже важливі речі.

Тобто, немає критики? Непорозуміння?

Я самостійна фігура. Я був військовим, і натиснути на військового дуже складно. Є завдання, і ми їх вирішуємо.

Усе рівно й нормально. Я просто прекрасно розумію, що всім хочеться, щоб включився тумблер і все стало добре. Однак Митниця довго була дуже корумпованим органом і не можна це змінити одним клацанням пальця.

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