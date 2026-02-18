Розмова була непростою, але важливою, – Буданов після переговорів у Женеві

Керівник Офісу президента Кирило Буданов підсумував переговори у Женеві. Його допис дуже короткий.

Про це повідомив Кирило Буданов у своєму телеграм-каналі.

До теми Переговори у Женеві закінчилися: все, що відомо

Що написав Буданов про мирні переговори?

Він анонсував наступний етап перемовин, але не уточнив, ні коли це буде, ні де, ні які країни будуть представлені.

Черговий раунд перемовин у Женеві завершено. Розмова була непростою, але важливою. Разом з командою готуємось до продовження – вже найближчим часом. Вистоїмо!

– написав він.

Іще глава ОП виклав фото представників України, які були в Женеві.



Українська делегація на перемовинах / Фото з телеграм-каналу Кирила Буданова

На світлині можна бачити самого Буданова, Сергія Кислицю, Андрія Гнатова, Вадима Скібіцького, Рустема Умєрова, Давида Арахамію.

Цей допис Буданова фактично є відповіддю на коментар глави російської делегації Володимира Мединського. Той сказав, що дводенні переговори були важкими, але діловими. І також обіцяв їхнє продовження.

Раніше Буданов тролив Мединського

16 лютого очільник Офісу президента поіронізував над росіянами. Він виклав фото разом зі Скібіцьким і Кислицею перед поїздом, мовляв, делегати вже вирушають на перемовини. Та додав підпис: "Дорогою з колегами будемо обговорювати уроки нашої історії, шукати правильні висновки. Інтереси України мають бути захищені".



Це був тролінг путінського помічника Володимира Мединського, якого неочікувано знову призначили головою російської делегації. Мединський відомий своєю "любов'ю" до історії, він опікувався тим, щоб російські школярі мали "правильне" бачення про події з підручників.

Чиновник був міністром культури, має ступінь доктора історичних і політичних наук, очолює Російське військово-історичне товариство. Фактично він відповідає за величезний пласт пропаганди в Росії.

Цікаво! Володимир Зеленський різко висловився про Мединського. "В нас немає часу на все це л*йно", – сказав президент.

Які результати мирних переговорів у Женеві?