ППО та фінансування оборони: Хмара обговорив із генсеком НАТО Рютте підготовку до "Рамштайну"

Міністр оборони України Євгеній Хмара провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо забезпечення першочергових потреб українського війська. Ключовими темами переговорів стали постачання систем протиповітряної оборони, залучення додаткового фінансування та підготовка до ближчого засідання у форматі Рамштайн.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Про що говорили Хмара та Рютте?

Сторони зосередили увагу на забезпеченні консолідованої підтримки з боку міжнародних партнерів напередодні нової зустрічі у форматі "Рамштайн". Конкретні кроки та рішення для підсилення фронту посадовці детально опрацюють уже найближчими днями.

Під час розмови очільник українського оборонного відомства наголосив, що захист неба та стабільне фінансування Сил оборони залишаються пріоритетами для держави. Збільшення обсягів засобів ППО дозволить ефективніше захищати критичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Окремо Євгеній Хмара висловив вдячність Північноатлантичному альянсу та особисто Марку Рютте за дієву допомогу. Міністр відзначив важливість реалізації програми PURL, яка сприяє оперативному постачанню критично важливого озброєння для українських захисників.

Українська сторона розраховує на збереження єдності серед союзників і швидке ухвалення рішень, необхідних для захисту життів та посилення боєздатності фронту.

Зазначимо, Україна та Німеччина готуються до наступного засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться вже наступного тижня. Міністри оборони обговорили посилення української ППО на тлі російських атак, зокрема загрозу реактивних безпілотників і балістичних ракет. Окремо йшлося про подальше фінансування оборони України та розвиток спільного виробництва озброєння між українськими й німецькими підприємствами.

Нагадаємо, на початку серпня президент України Володимир Зеленський обговорив із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте безпекову ситуацію та загрозу російських повітряних атак. Сторони домовилися спільно працювати з країнами, які можуть допомогти Україні додатковими ракетами-перехоплювачами для посилення протиповітряної оборони.

Зеленський наголосив на необхідності швидких політичних рішень і усунення бюрократичних перешкод, оскільки від оперативності партнерів залежить захист українців і цивільної інфраструктури.