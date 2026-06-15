Дзвонив не даремно: як діятиме Трамп після дзвінка Путіна і масованого обстрілу

Президент Зеленський провів незаплановану телефонну розмову з Трампом і домовився про зустріч на полях саміту G7. Паралельно Путін також говорив з американським президентом близько години.

Політолог Петро Олещук пояснив 24 Каналу, що, ймовірно, російський диктатор намагався вплинути на позицію американського лідера щодо України лестощами та тиском.

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Невже Трамп знову повірив обіцянкам Путіна?

"Я думаю, що недаремно Путін вчора годину "їздив по вухах" Трампу. Підозрюю, що годину зайняли не лише привітання із Днем народження, але й чергові байки про те, що він всіх перемагає", – сказав Олещук.

Також адміністрація Путіна анонсувала новий візит Віткоффа та Кушніра до Москви. Не виключено, що це буде спроба перезапустити найближчим часом переговорний процес.

Політолог переконаний, що українці не почують жодної конструктивної реакції щодо обстрілів, і чекати на це марна справа.

Річ не у тім, що він не розуміє, чи в нього якісь неправильні радники. Ні, він такий за своєю природою. Це дуже порожня людина без елементарних знань в більшості сфер. Причому дуже самовпевнена і пихата, і любить лестощі. І Путін, до речі, це розуміє,

– наголосив Олещук.

Під час спілкування Путін міг комбінувати лестощі із погрозами, щоб Трамп натиснув на Україну. Хоча для цього наразі немає жодних підстав. Експерт припускає, що Трамп, як завжди, звинуватить у війні Байдена, похвалить Путіна за "прагнення до миру" і пообіцяє "прекрасну угоду" – без жодного реального змісту чи наслідків.

"Порожні люди – вони як барабани: стукнеш – видають звуки, але без жодного смислу чи наповнення. Він не зміниться і користі від його слів немає. Як показала війна з Іраном, він витратив ресурси, щоб укласти гіршу угоду, ніж та, яку Обама досяг суто дипломатією", – наголосив політолог.

Зверніть увагу! На саміті G7 в Евіані обговорять перспективи переговорів між Україною та РФ. Лідери "групи семи" вже констатують нездатність Москви здобути перемогу воєнним шляхом на тлі успіхів ЗСУ та економічного виснаження агресора.

Що стоїть за новою спробую Кремля повернутися до переговорного процесу: дивіться у відео

Що ще відомо про перебіг мирних переговорів щодо війни в Україні?

Шанси на початок мирних переговорів восени залежать передусім від успіхів Сил оборони України у знищенні російської логістики та виснаженні військового потенціалу окупантів. Експерт Юрій Богданов наголосив, що Путін не має наміру добровільно йти на діалог і продовжуватиме агресію, поки віритиме у можливість вигідного для себе завершення війни.

Змусити диктатора до переговорів може лише критичне усвідомлення того, що ресурсів для подальшого наступу більше немає, а здобути вирішальну перемогу силовим шляхом неможливо. Найкращий момент для виходу з війни у Путіна був півтора року тому.