Після скандалів щодо УПА: Навроцький поспілкувався із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський поговорив із президентом Польщі Каролем Навроцьким під час вечері лідерів напередодні саміту НАТО.

Про це Навроцький розповів під час спілкування з журналістами.

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Про що Навроцький говорив із Зеленським?

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що поспілкувався з Володимиром Зеленським напередодні саміту НАТО в Анкарі.

Вчора я під час вечері розмовляв з багатьма світовими лідерами. Серед них також був, звісно, президент Зеленський. Може, ще буде нагода сьогодні, аби поговорити,

– заявив Навроцький.

Навроцький наголосив, що не хоче зосереджуватися на розбіжностях між Варшавою та Києвом. Натомість він підкреслив важливість підтримки діалогу між країнами, які мають спільного ворога.

За його словами, Польща та Україна повинні продовжувати спілкування, попри будь-які двосторонні суперечності, адже Росія залишається спільною загрозою для обох держав.

Ця розмова стала першою між Володимиром Зеленським і Каролем Навроцьким після скандалу, пов'язаного з позбавленням українського президента польського ордена Білого орла.

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Після низки гучних суперечок у відносинах між Києвом і Варшавою настало певне інформаційне затишшя. Однак це не означає, що проблеми зникли, адже частина польських політиків продовжує використовувати антиукраїнську риторику, яка грає на користь Кремля.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зазначив, що Україні не варто розраховувати на швидке покращення відносин із Польщею, проте зараз важливо не допустити подальшої ескалації конфлікту.

Оприлюднення Польщею обсягів військової допомоги Україні дозволило об'єктивніше оцінити її внесок у підтримку Києва. В українському інформаційному просторі роль Варшави часто перебільшували, тоді як найбільшу допомогу від початку повномасштабного вторгнення надали США.