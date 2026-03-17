Він має, що треба мені, а в мене є те, що потрібно йому, – Зеленський про розмову з Нетаньягу

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність провести переговори з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Останній зацікавився українськими дронами-перехоплювачами.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю The Jerusalem Post.

Про що хочуть говорити Зеленський і Нетаньягу?

В інтерв’ю президент звернув увагу на те, що іранські безпілотники зазнали суттєвого вдосконалення під час війни Росії проти України. За його словами, нині ці дрони вже застосовуються для атак у країнах Близького Сходу.

Зеленський підкреслив, що Україна в цьому питанні має "величезний обсяг знань, отриманих на полі бою".

Коментуючи можливі перемовини з ізраїльським прем’єром, він зазначив, що ініціатива контакту надійшла з ізраїльського боку, і Київ відкритий до діалогу.

У нього (Нетаньягу – 24 Канал) є те, що потрібно мені, а в мене – те, що потрібно йому. Тому я готовий до цієї розмови,

– сказав Зеленський.

ЗМІ писали, що Нетаньягу цікавлять українські дрони