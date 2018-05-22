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ОЛЕГ СЕНЦОВ СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Розмови про дострокові вибори парламенту – форма погрози і влади, і опозиції, – експерт

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Чи можливі вибори парламенту восени 2018 року?
Чи можливі вибори парламенту восени 2018 року? / 24 Канал

В Україні зараз немає ні одної політичної сили, яка у випадку дострокових виборів парламенту отримала би більшість. Швидше за все, це форма погроз один одному.

Таку думку сайту "24" висловив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

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За його словами, дострокові вибори – зміна поганого на хороше. Тим більше, коли до президентських виборів залишилося півроку. Тому ці чутки не на користь якоїсь однієї політичної сили.

Зараз немає ні правлячої, ні опозиційної політичної сили, яка могла б отримати більшість у парламенті на дострокових виборах. Але це може бути своєрідним способом якось попередити результати президентських виборів. Якщо президентським силам вдасться отримати хоча б формальну більшість на дострокових виборах, то на цій хвилі буде легше зберегти президентом Порошенка,
– зазначає Віктор Небоженко.

Водночас такий сценарій політолог вважає малоймовірним. Згідно соцопитувань, наразі немає партії – лідера, яка була б зацікавлена в негайній реалізації свого рейтингу на дочасних виборах. Тому, зауважує Небоженко, це швидше форма погрози один одному. Адміністрація президента погрожує опозиції, що вони підуть на вибори, і ті не отримають більшість. А опозиція каже, що Порошенко програє.

Нагадаємо, в 2019 році в Україні відбудуться вибори Президента України. Згідно з соцопитуваннями, наразі лідерами симпатій українців є Юлія Тимошенко і Петро Порошенко. При цьому шанси Порошенка на перемогу у виборах президента у 2019 році зменшуються з кожним місяцем. Якщо раніше він без проблем проходив у другий тур, а далі все залежало від "спаринг-партнера", то сьогодні окремі соціологічні опитування ставлять під питання навіть участь чинного президента у другому турі виборів-2019.

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Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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