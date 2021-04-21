Розпилили газ в очі та вдарили: Майкл Щур розповів про сутичку з хлопцями на самокатах

Майкл Щур розповів про інцидент, який трапився з ним у Києві, на перехресті вулиць Ярославів Вал і Франка. Він хотів пропустити хлопців на самокатах, однак вони розпилили йому в очі газ із балончика та вдарили.

Журналіст Роман Вінтонів, більше відомий як Майкл Щур, розповів про неприємність, яка з ним трапилася.

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Інцидент Щура з хлопцями на самокатах: словесна перепалка

За його словами, в обід 21 квітня на перехресті вулиць Ярославів Вал і Франка він переходив дорогу пішохідним переходом, коли помітив 2 хлопців, які їхали велодоріжкою на самокатах.

Я зупинився, щоб їх пропустити. Бо їхали вони добренько так і, як я бачив, не гальмували. Перший проїхав повз мене. Коли другий порівнявся зі мною, я йому голосно гаркнув: "Пропускай пішоходів",

– зазначив Майкл Щур.

Після цього хлопець зліз зі самоката, почалася суперечка. Ведучий заявив, що той повинен був його пропустити, хлопець відповів, що ні, бо він був на велодоріжці. Далі учасники конфлікту порадили один одному вивчити правила дорожнього руху.

Хлопець розпилив газ та вдарив журналіста

І тут пропливає чорний лебідь. Він витягає балончик з газом і запшикує мені в очі. Сідає на самокат і продовжує свою прогулянку,

– додав журналіст.

Сутичка набрала обертів, Майкл Щур стягнув хлопця зі самоката та запитав, чому він розпилив йому в очі газ. Однак у відповідь той вдарив ведучого. Згодом до журналіста підійшов інший хлопець та дав йому ключі, які випали з його рюкзака.

Після певного часу з'ясувань стосунків хлопець сів на самокат і поїхав у сторону Прорізної. "Я за ним вже не міг гнатися. Міг ходити. І пішов шукати, де можна промити очі й ніс", – пригадав Майкл Щур.

Звернення до поліцейських

Ведучий також розповів, що телефонував у поліцію, однак вона на місце інциденту не приїхала. Патрульні порадили написати у відділку заяву. Журналіст так і зробив.

Крім того, він наголосив, що готовий нести відповідальність, якщо порушив закон. Однак хлопцям на самокатах радить пропускати пішоходів, аби уникати таких ситуацій.

. Роман Вінтонів – український журналіст, ведучий. Відомий українським глядачам під ім'ям свого гумористичного образу – Майкла Щура.

Майкл Щур розповів про сутичку з хлопцями на самокатах: відео