Над будинком літали винищувачі, він весь трусився, – жителька Ірпеня про перший день війни

Ірпінь – одне з міст Київської області, яке найбільше постраждало віл рук ворога. Про те, як у її рідний дім прийшла війна і змусила її з дитиною на руках тікати, поділилась Соломія Стебельська.

У межах проєкту СВОЇ 24 канал розповідає історію Соломії, вона разом з чоловіком Павлом та донечкою Емілією була змушена покинути домівку в Ірпені та вирушити на Львівщину. Про той страшний день 24 лютого жінка згадує з болем.

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Я чула щось схоже на грім, – житель Ірпеня

Ще з 16 років – з часу навчання – Соломія, що родом з Львівської області, проживає в Ірпені. Тут зустріла чоловіка, побудувала сім'ю і займалась виробництвом аксесуарів.

Спати лягла дуже пізно, приблизно о 3:00. Далі не зрозуміла, що сталося. Бо крізь сон почула щось схоже на грім. Лише пізніше я зрозуміла, що насправді це були вибухи. На годиннику було приблизно 4:20,

– згадує жінка.

Вже о 5:00 ранку Соломії телефонував чоловік, який у той час був у Білій Церкві. Він розбудив її страшними словами: "У нас – війна".

На допомогу прийшов кум, який був в АТО

На допомогу жінці з 2-річною дитиною на руках прийшов кум, який раніше був в АТО. Він змусив Соломію швидко зібрати речі, хоча у неї від звуків вибухів почалась сильна паніка.

Чоловік ніяк не міг виїхати з Білої Церкви. Він вирішив пішки йти до Академмістечка (відстань приблизно 85 кілометрів – 24 канал). Намагався знайти якусь попутку. На дорогах все стояло, люди масово почали виїжджати, утворилися величезні затори,

– розповіла Соломія.

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Коли молода мама виходила з будинку з дитиною, над головою пронісся винищувач. Ніхто – ані батьки на Львівщині, ані друзі-військові з Києва не могли спрогнозувати, що буде далі. На щастя, того дня повернувся чоловік. Від звуків літаків трусився будинок. Єдиний вихід – брати дитину на руки та ховатись у ванній.

Хотіли їхати через Гостомель, а там вже був ворожий десант

Спочатку сім'я планувала їхати через Гостомель, проте там вже був ворожий десант. Шлях з міста, який зазвичай займає 5 хвилин, Соломія та Павло долали 2 години. До Рівного вони діставались 15 годин. Вже після цього вони приїхали на Львівщину, де зупинились у батьківській хаті.

До вашої уваги – історія хлопця, який виїхав з Харкова:

Будинок Соломії – у центрі Ірпеня. 9 квартир у ньому немає взагалі, замість них – діри. Квартира родини не постраждала. Жінка каже, що понад все чекає на перемогу України, проте повертатись в Ірпінь поки морально не готова.