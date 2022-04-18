Розповіді про велику російську армію – це легенда

Дуже хочеться поговорити про популярну у апологетів "руського міру" легенду. Легенда ця – про "велику російську армію".

Звучить легенда так: "Хто тільки не воював із Росією, всіх російська армія перемагала; їх, супостатів, давно немає, а Росія жива. Ось тепер США хоче Росію перемогти – мабуть, не вміють вони отримувати уроки з історії".

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Майбутнє не визначено минулим

Навряд історія (будь-яка історія взагалі) придатна для отримання інформації про сьогодення; я б не радив, базуючись на минулому будувати прогнози, хоча б, тому що не буває однакових воєн, та й "Росія" [у лапках навмисно] так сильно змінювалася з часом, що говорити про спадкування ознак не доводиться. Яким би не було воєнне минуле "Росії", її воєнне майбутнє не визначено минулим.

Однак і сама ця легенда не відповідає дійсності. Аналіз воєн і військових компаній, які вели Велике князівство Московське, Російське царство, Російська Імперія, СРСР і нарешті Російська Федерація (ось скільки було варіантів тільки назви) показує найширший спектр результатів –від нищівних поразок, як, наприклад, при завоюванні монголо-татарами або від поляків у Смутні часи, через серйозні поразки, як у першій північній війні, першій війні з Казанським ханством, кримській, російсько-японській війні, першій світовій війні або вторгненні в Афганістан, через "нічиї" різного ґатунку, включаючи семирічну війну чи війну третьої коаліції або фінську війну, до перемог (в основному над середньоазіатськими сатрапіями та Туреччиною) та безумовним перемогам – як у другій північній війні, другій війні з казанським ханством, вітчизняних війнах.

Все як у всіх, але є нюанси.

Ціна перемоги

Легко бачити, що імідж непереможної Росія створила собі виграючи "великі" війни, які супроводжувалися спочатку глибоким проникненням супротивника на її територію (як мінімум це вірно для Північної Війни та двох Вітчизняних Війн, їх і згадує пропаганда) – проте Русь програла в цій ситуації монголо-татарам, а щоб перемогти поляків у 17 столітті знадобилося багато років, тож перемагали їх уже не ті, хто програвав.

Велика територія, важкий клімат, важкопрохідні дороги робили логістику агресора неефективною, ускладнювали просування, пов'язували значні ресурси та призводили до краху. Проте, ці перемоги давалися Московському князівству – Російському Царству – Російській Імперії – СРСР украй важко; за винятком Другої Світової Війни коли Москва була збережена дивом (Гудеріан припустився серйозної помилки і не взяв Москву, хоча вона була не захищена) російська армія відкочувалася за столицю і її здавала, для досягнення перелому і перемоги завжди були потрібні роки і мільйони жертв, економіка Росії руйнувалася (слід зазначити, що під час першої світової війни Росія не здавала Москву і втрачала не так багато території як в інших випадках, але – війну програла).

Загарбники-невдахи

Ще одне дуже цікаве спостереження у тому, що Росія майже завжди програвала чи зводила внічию війни чужій території. Винятки становлять дрібні конфлікти по околицях, пов'язані з підкоренням невеликих і менш розвинених технологічно народів, та пара воєн із Туреччиною за Балканські території, які Туреччина програвала великою мірою через опір самих балканських народів. Війна 1733 – 38 років, "війна за австрійську спадщину", багато інших таких війн, останньою з яких була фінська війна 1939 року, закінчувалися "внічию", причому Росія щоразу зазнавала великих втрат.

Не менше було прямих поразок – включаючи перші етапи наполеонівських воєн, російсько-японську війну 1904 – 1905 років або вторгнення до Афганістану 1979 року.

Перебуваючи на чужій території, Росія моментально відчувала на собі всі "принади" логістичних проблем агресора, російській армії не вдавалося зайти далеко і навіть тимчасово захопити столицю скільки серйозного суперника; Афганістан – виняток у сенсі столиці, але не в сенсі результату війни.

Без союзників Росія ніяка

Нарешті, Росія у всіх своїх іпостасях рідко воювала всерйоз одна - без сильних союзників. Найчастіше це були європейські країни та США, велику роль відігравали локальні союзники – ті ж балканські народи або дружні народи Середньої Азії або Кавказу.

Найбільш видатним союзником Росії була Британія. За останні 250 років Росія виграла майже всі великі та малі війни, у яких Британія була союзником (тільки Першу світову програла), і програла всі, у яких Британія виступала відкрито проти Росії.

В останні 250 – 300 років (і навіть більше) Росія в будь-яких успішних війнах не завжди користувалася прямою військовою підтримкою західних країн, але незмінно використовувала європейських союзників і для постачання озброєнь і як джерело кадрів для військового керівництва (у Другій світовій) СРСР майже не використав європейських офіцерів, але постачання зброї, обладнання та продовольства були гігантськими, та й воював СРСР далеко не один).

Висновки

Про що це все говорить? По-перше, ні про що – як я вже сказав, історія в даному випадку не несе інформації про сьогоднішній день. Але факти все ж таки важливі:

Бути агресором дуже тяжко. Армія Росії традиційно була сильна, але їй вдавалося вибити агресора зі своєї території; коли ж вона була агресором (виключаємо з розгляду варіант з Туреччиною, в даному випадку місцеві жителі були на боці Росії, тут незрозуміло хто агресор), у неї нічого не виходило крім випадків зовсім диспропорційних сил, та й то останні успіхи були 200 років тому.

Союз хоча б з частиною Європи дуже важливий для російських військових успіхів; це не дивно з огляду на вищий технологічний рівень європейців. Британія – найефективніший історично союзник (не тільки для Росії, для всіх, хто бажає перемогти в Євразії).

Не роблячи жодних висновків, якби ви були командувачем російської армії і вас запитали, які у вас шанси в агресивній війні на чужій території проти порівняно великої держави, населення якої вороже до Росії, за умови, що вся Європа, США і взагалі більшість країн світу виступає проти вас і не тільки не допомагає озброєннями, офіцерами та продовольством, але прямо блокує товарообіг Росії та допомагає противнику – ви б що відповіли?

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