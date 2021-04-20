Розраховуємо на мир, але повністю готові до війни, – Аваков

Арсен Аваков та командувач ООС Володимир Кравченко 19 квітня проінспектували позиції підрозділів МВС, які залучені до проведення Операції Об'єднаних сил. Міністр внутрішніх справ наголосив, що розраховує на уникнення ескалації на Донбасі.
Джерело:штаб ООС
Інспекція підрозділів відбулася на доручення президента Володимира Зеленського. Її мета – проконтролювати ключові функції оборони, які покладені на підрозділи Нацгвардії та системи Міністерства внутрішніх справ.
Цікаво Військова загроза з боку Росії завдає великої шкоди інвестиціям в Україну, – глава Мінфіну
Що заявив Аваков
Розраховуємо на мирний розвиток подій, уникнення тієї ескалації, яку готують російські найманці та російські збройні сили, але водночас – ми повністю готові захищати наші рубежі. Основне завдання нашої перевірки – визначити всі необхідні заходи для додаткової оборони,
– сказав міністр.
Інспекція відбувалася по всій лінії фронту у Донецькій та Луганській областях. Аваков наголосив, що зараз біля наших кордонів є найбільша концентрація ворожих сил з 2015 року.
"Зважаючи на ту істерію та інформаційну атаку, яку проводять російські пропагандисти, можна сміливо сказати, що це найбільша загроза", – підкреслив чиновник.
Він розповів, що в Україні проведуть навчання поліцейських щодо забезпечення контрдиверсійних дій. Крім того, відбудуться спільні тренування ДСНС та ДПСУ в акваторії Азовського моря.
Під час перевірки командувач операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко наголосив, що всі підрозділи ООС готові до будь-яких дій з боку противника.
Головне про російську ескалацію
- Останніми тижнями Росія активно стягує свої війська до кордонів України, на тимчасово окупований Донбас та в Крим. У Євросоюзі підтвердили, що Москва перекинула під кордон найбільшу кількість війська з 2015 року.
- У Кремлі кажуть, що стягнули техніку та особовий склад нібито для військових навчань. Крім того, в ескалації вони традиційно звинувачують Київ.
- Міжнародні партнери України закликали Росію припинити агресію проти нашої країни.