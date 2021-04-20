Розраховуємо на мир, але повністю готові до війни, – Аваков

Арсен Аваков та командувач ООС Володимир Кравченко 19 квітня проінспектували позиції підрозділів МВС, які залучені до проведення Операції Об'єднаних сил. Міністр внутрішніх справ наголосив, що розраховує на уникнення ескалації на Донбасі.

Інспекція підрозділів відбулася на доручення президента Володимира Зеленського. Її мета – проконтролювати ключові функції оборони, які покладені на підрозділи Нацгвардії та системи Міністерства внутрішніх справ.

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Що заявив Аваков

Розраховуємо на мирний розвиток подій, уникнення тієї ескалації, яку готують російські найманці та російські збройні сили, але водночас – ми повністю готові захищати наші рубежі. Основне завдання нашої перевірки – визначити всі необхідні заходи для додаткової оборони,

– сказав міністр.

Інспекція відбувалася по всій лінії фронту у Донецькій та Луганській областях. Аваков наголосив, що зараз біля наших кордонів є найбільша концентрація ворожих сил з 2015 року.

"Зважаючи на ту істерію та інформаційну атаку, яку проводять російські пропагандисти, можна сміливо сказати, що це найбільша загроза", – підкреслив чиновник.

Він розповів, що в Україні проведуть навчання поліцейських щодо забезпечення контрдиверсійних дій. Крім того, відбудуться спільні тренування ДСНС та ДПСУ в акваторії Азовського моря.

Під час перевірки командувач операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко наголосив, що всі підрозділи ООС готові до будь-яких дій з боку противника.

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