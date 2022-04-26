Розраховуємо, що Індія приєднається до безпекових гарантій для України, – Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів розмову з Радником з питань національної безпеки Індії Аджитом Довалом. Обговорювали протидію російській агресії та вазємодію в різних сферах.

Єрмак зазначив, що в ході бесіди з Довалом обговорили жахливу ситуацію в Маріуполі та протидію України російській агресії.

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Крім того, представники країн обговорили взаємодію Індії та України в оборонній та гуманітарній сферах.

Розраховуємо, що Індія долучиться до майбутніх безпекових домовленостей України,

– написав Єрмак.

До безпекових гарантій вже готова долучитися низка європейських країн, а також США.

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