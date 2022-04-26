Розраховуємо, що Індія приєднається до безпекових гарантій для України, – Єрмак
26 квітня 2022 , 19:54Читать новость на русском
Джерело:Андрій Єрмак
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів розмову з Радником з питань національної безпеки Індії Аджитом Довалом. Обговорювали протидію російській агресії та вазємодію в різних сферах.
Єрмак зазначив, що в ході бесіди з Довалом обговорили жахливу ситуацію в Маріуполі та протидію України російській агресії.
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Крім того, представники країн обговорили взаємодію Індії та України в оборонній та гуманітарній сферах.
Розраховуємо, що Індія долучиться до майбутніх безпекових домовленостей України,
– написав Єрмак.
До безпекових гарантій вже готова долучитися низка європейських країн, а також США.
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