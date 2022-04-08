Розраховують на випускників 2022 року, – правозахисник про мобілізацію на окупованому Донбасі

На окупованих територіях Донбасу триває мобілізація населення. Бойовики "полюють" навіть за тими чоловіками, які ніколи не служили, але закінчували військові кафедри.

Про це розповів засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський в ефірі 24 каналу.

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За його словами, перед цим ватажки бойовиків у своїх виступах заявляли, що мобілізацію на Донбасі завершили й чоловіки, які була за межами окупованої території, можуть повертатися додому.

Однак при цьому вони не зупинили дію наказу про мобілізацію. Чоловіки почали виходити з підпілля, усі чоловіки ховаються, і їх почали забирати до лав бойовиків,

– розповів правозахисник.

Як розповів Лисянський, наразі вони "полюють" навіть за тими людьми, які в Україні закінчували військові кафедри. Ці чоловіки ніколи не служили, але мають офіцерське звання.

"Також бойовики розраховують на випуск 2022 року з так званих військових училищ окупованих територій Луганщини та Донеччини й таким чином хочуть наповнити свій склад", – додав правозахисник.

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