Розробляють кардинально інший дизайн Apple Watch

Компанія Apple розробляє абсолютно новий дизайн своїх ґаджетів Apple Watch. Робота над новими смарт-годинами ведеться вже кілька років.

Про це пише techradar.com.

За даними журналістів, дисплей на нових Apple Watch буде круглої форми. Особливістю дисплея також стане ефективне використання місця на ньому – інтерфейс операційної системи і додатків на ґаджеті буде займати весь дисплей.

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Крім того, дисплей має бути "нового покоління" (йдеться про microLED-дисплей, розробку яких, за чутками, Apple веде на секретній лабораторії) і з вигнутими краями.

Новий дизайн Apple Watch