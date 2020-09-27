Розробник хімічної зброї "Новачок" Леонід Рінк заявив, що російського опозиціонера Олексія Навального не могли отруїли саме цією речовиною. Він стверджує, що в такому випадку активісту мали б перелити "всю кров родичів".

За словами Рінка, були випадки, коли люди виходили з коми після отруєння "Новачком", однак пізніше вони нібито помирали. Про це повідомяє "РИА Новости".

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Люди, уражені навіть слідами речовин, кілька місяців перебували в комі, потім насилу з неї виходили. Далі вони якийсь короткий час ще прожили. Потім все одно померли,

– заявив Рінк.

Пояснення розбробника "Новачка" Віла Мірзаянова

Інший винахідних "Новачка" Віл Мірзаянов розповідав, що були випадки, коли люди відновлювалися після отруєння. Крім того, він вибачився перед Навальним за те, що брав участь у виготовленні небезпечної отрути.

Що про отруєння Навального кажуть у Росії

Президент Росії Володимир Путін традиційно заперечує отруєння Навального. Під час телефонної розмови з очільником Франції Еммануелем Макроном Путін заявив, що Навальний сам себе отруїв. Про це з власних джерел стало відомо французьким ЗМІ.

За словами російського лідера, виготовити цю речовину "не так складно, як здається". Мовляв, Навальний свідомо її прийняв. Згодом у Кремлі заявили, що у французькій статті були неточності. Крім того, президента Франції така заява колеги дуже розлютила. Маячню Путіна Макрон сприйняв вкрай негативно.

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