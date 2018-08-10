Розробники працюють над "воскресінням" легендарної гри Fallout 2
Команда ентузіастів, яка працює над відтворенням гри Fallout 2 на движку Fallout: New Vegas, продемонструвала пре-альфа версію свого дивовижного творіння. Автори проекту мають купу амбіцій та "наполеонівських" планів: вони зовсім не бажають обмежуватись простим поліпшенням текстур і зміною графіки.
Про це повідомляє DSOG.
На YouTube-каналі Molten Clouds з'явилося відео, яке демонструє результат багаторічної праці. На екрані не відразу впізнається знаменита гра, однак справжні фанати постапокаліптичної драми навряд чи спутають знайомі локації з чимось іншим.
Автори Fallout 2 The way of Chosen, на жаль, поки не можуть похизуватися тим, що робота скоро буде закінчена, проте вже зараз їх дітище виглядає дуже цікаво: ізометрична RPG в новому вигляді відчуває себе прекрасно.
Робота над The way of Chosen триває вже багато років, але команді можна пробачити таку нерозторопність, адже на свої плечі вони звалили багато. Їх мета – не просто 3D-версія Fallout 2, а проект, який об'єднає величезну кількість різноманітного контенту.
Наприклад, автори планують додати в RPG матеріали, які не ввійшли у фінальну версію оригіналу, адаптувати збірник MegaMod і внести власні правки. Однією лише другою частиною відомого науково-фантастичного твору, до речі, вирішили не обходиться: обіцяють зброю, предмети і навіть механіки з інших ігор циклу.
Попередня демонстрація Fallout 2 The way of Chosen – дивіться відео
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