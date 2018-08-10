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Розробники працюють над "воскресінням" легендарної гри Fallout 2

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Розробники працюють над "воскресінням" гри Fallout 2
Розробники працюють над "воскресінням" гри Fallout 2 / Фото з вільних джерел

Команда ентузіастів, яка працює над відтворенням гри Fallout 2 на движку Fallout: New Vegas, продемонструвала пре-альфа версію свого дивовижного творіння. Автори проекту мають купу амбіцій та "наполеонівських" планів: вони зовсім не бажають обмежуватись простим поліпшенням текстур і зміною графіки.

Про це повідомляє DSOG.

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На YouTube-каналі Molten Clouds з'явилося відео, яке демонструє результат багаторічної праці. На екрані не відразу впізнається знаменита гра, однак справжні фанати постапокаліптичної драми навряд чи спутають знайомі локації з чимось іншим.

Автори Fallout 2 The way of Chosen, на жаль, поки не можуть похизуватися тим, що робота скоро буде закінчена, проте вже зараз їх дітище виглядає дуже цікаво: ізометрична RPG в новому вигляді відчуває себе прекрасно.

Скріншот з гри Fallout 2 Скріншот з гри Fallout 2

Робота над The ​​way of Chosen триває вже багато років, але команді можна пробачити таку нерозторопність, адже на свої плечі вони звалили багато. Їх мета – не просто 3D-версія Fallout 2, а проект, який об'єднає величезну кількість різноманітного контенту.

Наприклад, автори планують додати в RPG матеріали, які не ввійшли у фінальну версію оригіналу, адаптувати збірник MegaMod і внести власні правки. Однією лише другою частиною відомого науково-фантастичного твору, до речі, вирішили не обходиться: обіцяють зброю, предмети і навіть механіки з інших ігор циклу.

Попередня демонстрація Fallout 2 The ​​way of Chosen – дивіться відео

 

Що таке Fallout 2?Комп'ютерна рольова гра з відкритим світом, розроблена Black Isle Studios і випущена видавцем Interplay Entertainment в 1998 році. Вона стала другою частиною із серії Fallout. Незважаючи на те, що ігровий движок практично не змінився з першої частини, завдяки детальному опрацюванню ігрового світу і сюжету, продовженню вдалося перевершити першу частину за популярністю.

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Теги: Інтернет Техно Ігри
Джерело: 24 Канал
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