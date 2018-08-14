08:04
14 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
30°C
32°C 16°C
  • середа
    33°C 21°C
  • четвер
    23°C 19°C
  • п'ятниця
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. По щучому велінню Путіна. Шойгу лякає їжака
Вєсті Кремля
20:51, 13 серпня
Вєсті.UA. Таємниця скандального Ляшка. Знищення Медведчука
Вєсті.UA
20:49, 13 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Розробники створили додаток, що переконує користувачів залишатись у ліжку

109 Читать новость на русском
Додаток переконує користувачів залишатись у ліжку
Додаток переконує користувачів залишатись у ліжку / Фото з відкритих джерел

Розробники студії Tru Luv створили додаток SelfCare, який в ігровій формі намагається переконати користувача залишатися в ліжку.

Про це повідомляє techtoday.in.ua.

Додаток складається із серії вправ на дихання та фокусування уваги. Одне із завдань пропонує скласти слова, перетягуючи на екрані квадрати з літерами. Інша вправа пропонує погладити віртуального кота, погладивши екран. Усі ці вправи затримують користувача в ліжку.

Читайте також: Українці розробили додаток знайомств для християн

При цьому SelfCare не буде набридати користувачеві сповіщеннями. Мета додатку проста – виконуючи прості завдання, користувач має розслабитися та відпочити.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Додатки
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук