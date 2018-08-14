Розробники створили додаток, що переконує користувачів залишатись у ліжку

Розробники студії Tru Luv створили додаток SelfCare, який в ігровій формі намагається переконати користувача залишатися в ліжку.

Про це повідомляє techtoday.in.ua.

Додаток складається із серії вправ на дихання та фокусування уваги. Одне із завдань пропонує скласти слова, перетягуючи на екрані квадрати з літерами. Інша вправа пропонує погладити віртуального кота, погладивши екран. Усі ці вправи затримують користувача в ліжку.

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При цьому SelfCare не буде набридати користувачеві сповіщеннями. Мета додатку проста – виконуючи прості завдання, користувач має розслабитися та відпочити.

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