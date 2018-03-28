Розробники створили штучний інтелект, що визначає імовірність смерті

Компанія Gero створили нейромережу, яка може передбачити ймовірність смерті людини. Для цього штучний інтелект буде використовувати дані фітнес-трекера.

Про це пише журнал Nature.

Зокрема, технологія буде враховувати, що старіння людини супроводжується збільшенням ризику хвороби і ймовірності смерті. Штучний інтелект враховує біологічний вік людини та намагається встановити, наскільки старими або молодими є його тканини і органи в порівнянні з їх типовим станом у людей у цьому віці.

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Як що існують розбіжності між біологічним і реальним віком, система буде повідомляти, що звернути увагу на своє здоров'я.

Нам вдалося показати, що штучний інтелект дозволяє оцінити біологічний вік і ймовірність настання смерті. Для достовірних результатів не потрібні медичні аналізи – достатньо даних про рухи людини, записані фітнес-трекером. Ми використовували можливості цієї технології, щоб створити зручний інструмент моніторингу, який допоможе оцінити загальний стан організму людини і стежити за зміною рівня ризику ще до того, як та здасть будь-які аналізи,

– розповів керівник проекту Петро Федичев.

Для даних нейромережі використали дані з медичних карт 10 тисяч людей, які були зібрані під час дослідження в США. Там містилася інформація, як почували себе люди з різним станом здоров'я і різними захворюваннями під час безперервного носіння фітнес-трекера.

Їхній стан фіксувався в декількох станах – під час фізичних навантажень, в стані спокою, після різкого збільшення серцебиття тощо. Тоді система реагувала на несприятливі тенденції: пов'язував певні повторювані послідовності рухів з даними медичних історій і показниками аналізів.

Таким чином штучний інтелект виокреми серед піддослідних групи підвищеного ризику і визначив їх ризики смертності.