"У розшуку МВС": що відомо про українців, які влаштували гуляння в Куршевелі під "Вова, ї*ш їх"

На одному з найдорожчих гірськолижних курортів світу – Куршевелі засвітилась компанія заможних українців, які не соромлячись влаштували гучні гуляння із шампанським за понад 70 тисяч під популярну пісню "Вова, ї*ш їх, бл*ь".

Відео з Куршевелю заполонили мережу. Обурення зрозумілі, адже зараз уся увага країни прикута до подій в Соледарі, Бахмуті. Тож, коли в інформаційному полі з'являються подібні відео – розголосу не уникнути.

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Гучні гуляння в Куршевелі: що відомо

Ціна такого відпочинку за 2–3 години становить близько 50 тисяч доларів. Вартість однієї пляшки шампанського Crystal, яке весело попивала компанія, в Україні становить близько 13–16 тисяч гривень.

А такий виніс, зазначають, що обійдеться у 20 тисяч євро.



Компанія відпочила й справді гучно / Скриншот з відео

А виносили його під запальний трек та з прапором України. Ці псевдопатріоти не соромились позувати на відео. Схоже, вони пишаються своєю поведінкою і думають, що роблять усе правильно.

Скандальне відео гулянки в Куршевелі:

Хто ці "клоуни" з Куршевелю

Спершу ця компанія потрапила на відео російської телеведучої Ксенія Собчак. А сьогодні український журналіст Михайло Ткач розповів, хто на відео. Виявилось, це колишня міс України Карина Жосан та її чоловік Сергій Ошеровський, якого розшукує МВС.

Про наших клоунів в Куршевелі. Сьогодні в стрічках новин і в повідомленнях всюди Соледар. Запекла боротьба за незалежність. Але далі Собчак та інше путінське гніздо починає розганяти молодих людей в Куршевелі, які з прапором України танцюють на столах під "Вова, їб*ш їх бл**ь" та виніс шампанського "Кристал",

– зазначив Ткач.



Розшукуваний МВС Ошеровський з дружиною веселиться в Куршевелі / Скриншот інстаграм

Він зазначив, що ці люди – це герої матеріалу "Батальйон Монако 2", яких цього літа розслідувачі зафіксували у всіх пафосних місцях Монте Карло, Монако і Ніцци та які, звичайно, потім ходили в префектуру Ніцци продовжувати статус біженців.

Ошеровський вже рік як утікач

При цьому Ткач нагадав, що Ошеровського оголошено в Україні в розшук, а в постанові суду зазначено, що його необхідно затримати для приводу до суду.

Перебуває у розшуку, треба сказати, не дуже ефективно, тому що він не в Україні вже рік. За даними джерел, у бізнес-колах він має відношення до так званої бригади "Потапов". За даними джерел у правоохоронних органах, вони обслуговують будівництво народного депутата від ОПЗЖ Вадима Столара. Вадим Столар місяць тому відвідував день народження тієї ж Жосан в російському ресторані Suvuroff в Дубаї на пальмі Джумейра,

– розповів журналіст.



Ошеровський уже рік перебуває у розшуку / Скриншот Михайло Ткач



Ошеровського пов'язують з ОПЗЖ / Фото Михайло Ткач

Жосан й далі хизується відпочинком

Зазначимо, що совість у молодих людей абсолютно відсутнє явище. Коли стало зрозуміло, що відео з їх гулянки розносять мережею, вони не те що записали вибачення, чи принаймні пояснення, чи видалили фото, навпаки – та ж Карина Жосан глузливо написала "що має інтернет і все бачить". Мовляв, не треба їй спамити повідомленнями і турбувати. При чому додала досить позитивні емоджі. Тобто, їй досі весело.



Жосан досі не видалила фото з інстаграму / Скриншот

Пояснила вона хіба що за шампанське. Каже, що навіть не могла подумати, що "ці 6 пляшок Крістал" стануть такими легендарними.



Жосан й далі публікує фото з вечірки / Скриншот з соцмережі

Тобто, жінка аж ніяк не могла подумати, що шампанське, чи їх поведінка викличуть таку хвилю хейту. І вважає доречним гуляння у час війни, у час, коли на українські міста скидають бомби, а волонтери збиваються з ніг, аби дістати необхідне обладнання хлопцям на передову.

Курорт у Франції буквально притягує українських бізнесменів і народних депутатів із сумнівними доходами. 28 грудня 2022 року стало відомо, що на елітному курорті в Куршевелі затримали екснардепа, акціонера банку АТ "Банк" Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго.