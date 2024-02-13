Польська прокуратура порушила справу через розсипане українське зерно на кордоні
13 лютого 2024, 13:35Читать новость на русском
Джерело:TVN24
Польська прокуратура розслідує висипання зерна з українських вантажівок на прикордонному переході в Дорогуську, яке спричинили фермери під час акції протесту.
Розслідування розпочала окружна прокуратура Хелма за двома напрямами: знищення майна та порушення митної безпеки. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
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Наразі слідчі опитують свідків та документують докази.
Справа розслідується. Ми допитуємо свідків, забезпечуємо камеру відеоспостереження та документацію цих трьох транспортних засобів,
– ідеться в повідомленні прокуратури в Любліні.
Інцидент із зерном: що відомо
- 1 лютого в польському Дорогуську, що на кордоні з Україною, після оформлення до Польщі в'їхали три вантажівки, якими керували громадяни України.
- На кордоні польські фермери-протестувальники заблокували їм рух, а даоі відкрили запломбовані причепи, через що частина зерна висипалася на дорогу.
- Посольство України в Польщі звернулося до поліції через інцидент із розсипаним зерном. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що псування українського зерна на польському кордоні є неприпустимим.