Розслаблятися не треба, – військовий експерт про можливості окупантів

Санкції Заходу вже відчутно вдарили по Росії. В країни-терористки можуть бути проблеми з військовою технікою.

Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Ігор Козій. За його словами, росіяни продовжують шукати підтримку у війні проти України.

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У Росії завжди були можливості введення в оману, – Козій

"Вони будуть шукати все можливе і неможливе, аби довести, що дід (Путін – 24 канал) "правий", – вважає військовий експерт.

Ігор Козій зазначив, якщо росіяни почали використовувати бронепоїзди, то ситуація й справді "цікава" – мабуть, у них вже не вистачає реальних можливостей щодо ремонту та формування з'єднань.

"Але це треба заявляти тільки тоді, коли ми отримаємо офіційну інформацію від розвідників. Тому що у Росії завжди, і в часи СРСР, були можливості введення протилежної сторони в оману на стратегічному, оперативному та тактичному рівні. Розслаблятися нам не треба", – пояснив Ігор Козій.

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