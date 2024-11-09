У ДБР розповіли про хід розслідування катастрофи F-16: призначено 11 судових експертиз

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування обставин катастрофи винищувача F-16, внаслідок якої загинув пілот Олексій Месь. Для з'ясування причин трагедії слідчі призначили 11 судових експертиз.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБР у коментарі Суспільному. Зокрема, проводиться інженерно-транспортна, військова, компʼютерно-технічна та судово-медична експертизи.

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Як проходить розслідування катастрофи F-16

Для зʼясування обставин та причин авіакатастрофи до Київського науково- дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України призначено 11 судових експертиз, серед яких, комплексна комісійна судова інженерно-транспортна та військова, компʼютерно-технічна по інформації, що міститься на вилученому бортовому самописцю із вказаного літака, товарознавча, судово-медична та інші. Наразі проведення зазначених експертних досліджень триває,

– повідомили в ДБР.

У відомстві підкреслили, що остаточні висновки щодо причин катастрофи та можливого зв'язку між її виникненням і діями або бездіяльністю конкретних посадових осіб чи пілота можна буде зробити тільки після отримання та аналізу всіх результатів судових експертиз і оцінки інших зібраних доказів.

Нагадаємо, що Олексій Месь загинув 29 серпня в бою у небі над Україною. В той день він збив 3 крилаті ракети та 1 ударний БпЛА під час атаки Росії на Україну.