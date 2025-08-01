Служба безпеки України та Офіс Генпрокурора 21 липня оголосили про початок операції з "нейтралізації російського впливу" в НАБУ. Кількох співробітників було звинувачено у співпраці з Росією та шпигунстві.

Що зараз цими людьми та на якому етапі слідство для 24 Каналу розповів директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос.

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Перебіг слідства

За словами Кривоноса, наразі затримано двох детективів НАБУ, які перебувають під вартою без права внесення застави. Своєю чергою НАБУ порушило внутрішнє службове розслідування. Також офіційно звернулося до керівництва Служби безпеки України з проханням надати матеріали кримінального провадження.

Нам потрібні матеріали, докази щодо цих кримінальних справ, щоб ми могли ухвалити рішення. Коли ми отримаємо ці докази, зможемо говорити публічно, що особи причетні до підривної діяльності на користь держави-агресора,

– прокоментував директор НАБУ.

Наразі всі закиди та публічна інформація ґрунтуються на тому, що з'являється в соціальних мережах, натомість НАБУ жодних документів та доказів не отримало.

Я можу говорити тільки мовою доказів. Є звернення до СБУ. Ми чекаємо на відповідь з доказами причетності, будемо відповідно ухвалювати рішення і комунікувати із суспільством. Якщо доказів буде достатньо, безумовно, будемо чиститися від будь-яких російських впливів, це наш обов'язок,

– резюмував Кривонос.