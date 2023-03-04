Прокурори підписали угоду про запуск Центру розслідування злочинів Росії: коли він запрацює

Міжнародний центр з переслідування злочинів агресії Росії розпочне свою роботу у Гаазі. Це може статися вже цього літа.

Генеральні прокурори країн-членів спільної слідчої групи підписали додаток до Угоди про створення JIT щодо початку роботи на базі Євроюсту Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії. Підписання відбулося під час конференції United for Justice у Львові.

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Центр розслідування злочинів Росії запрацює влітку

Створення Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії Росії ініціював Офіс Генерального прокурора:

за підтримки Євроюсту, Міжнародного кримінального суду,

у партнерстві з Литвою, Польщею, Латвією, Естонією, Словаччиною та Румунією.

Ми відчуваємо підтримку та згуртованість наших міжнародних партнерів задля нашої головної цілі – притягнення до відповідальності агресора. Відкриття міжнародного центру у Гаазі – ще один юридичний крок для цього,

– наголосив генпрокурор Андрій Костін.



Міжнародний центр запрацює у Гаазі / Фото Офісу генпрокурора

За словами президента Євроюсту Ладіслава Хамрана, створення Центру допоможе забезпечити тісну співпрацю між партнерами. Він запевнив, що Євроюст готовий надати технічну допомогу для початку його роботи.

"Ми поставили перед собою амбітні завдання. Я сподіваюся, що Міжнародний центр в Гаазі запрацює вже влітку", – додав Костін.

Генеральні прокурори під час зустрічі обговорили організаційні та операційні деталі для початку роботи Центру.

У Гаазі працюватимуть прокурори та слідчі країн-учасниць JIT, розглядається також можливість залучення прокурорів з інших країн. У майбутньому до роботи Міжнародного центру можуть бути залучені експерти.