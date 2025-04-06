Ізраїль звинувачують у розстрілі 15 палестинських медиків та пожежників: ЦАХАЛ визнав помилку

Палестинці звинувачують Ізраїль у страті 15 медиків у Cекторі Гази. ЦАХАЛ заперечує факт навмисного вбивства. Триває розслідування.

Інцидент стався 23 березня на тлі відновлення бойових дій у Газі та нової наступальної операції в районі Тел-Султан у Рафасі, передає 24 Канал із посиланням на Times of Israel та Reuters.

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Що відомо

Солдати бригади "Голані" влаштували засідку на дорозі в Тел-Султані.

Близько 6:00 ранку в цей район прибув конвой "швидких", і військові відкрили вогонь, вважаючи їх загрозою. Оператори дронів повідомили, що транспортні засоби поводилися підозріло.

Первинне розслідування показало, що солдати були здивовані тим, що колона зупинилася біля покинутого авто ХАМАС, після чого з неї вибігли кілька "підозрілих осіб". Як з'ясувалося згодом, це були беззбройні медики.

За даними ООН, внаслідок обстрілу загинули 15 медиків, тоді як військові повідомляють про 14 загиблих і одного, що вижив. Їхні тіла згодом були знайдені у братських могилах.

Спершу ЦАХАЛ заявляв, що машини "швидких" були без фар та проблискових маячків, не були скоординовані і прибули на місце невдовзі після того, як там з'явилися бойовики. Тому військові визнали їх "підозрілими" і відкрили вогонь.

Однак у суботу The New York Times опублікувала відео, на якому видно, що автомобілі швидкої допомоги були чітко позначені і мали ввімкнені проблискові маячки, коли по них відкрили вогонь.

Тоді Армія оборони Ізраїлю у суботу ввечері визнала , що її початковий опис інциденту був неточним. Також ЦАХАЛ оприлюднив попередні висновки свого розслідування, яке ще триває. Так, він заявив, що щонайменше шестеро із загиблих були посмертно ідентифіковані як бойовики ХАМАС.

Крім того, вони наголосили, що не намагалися приховати подію, поховавши загиблих у братській могилі. Армія заявила, що поховання тіл у такий спосіб є затвердженою і звичною практикою під час бойових дій у Газі, щоб запобігти тому, аби трупи роздирали бродячі собаки та інші тварини.

За словами ЦАХАЛ, ООН було оперативно повідомлено про місце поховання. Однак наступного дня представники ООН не змогли знайти це місце, а ізраїльські військові не змогли допомогти через виконання іншого завдання.

Згодом ООН викликали повернутися за кілька днів, щоб забрати тіла.