Розстріл мирних мешканців Київщини, Луганщини, Миколаївщини: розпочаті кримінальні провадження

Російські окупаційні війська продовжують терор мирного населення України. За фактами обстрілу мирних жителів в період з 11 до 14 березня, прокуратура розпочала кримінальні провадження.

Обстріли на Київщині

Внаслідок обстрілів на Київщині є поранені та загиблі. Також є підтверджені факти руйнування будинків. Лише за 13 березня 2022 року прокурорами Київщини зареєстровано 44 кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни країною-агресором.

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12 березня військові РФ підірвали цивільний автомобіль у Броварському районі. Загинула 83-річна жінка, ще двоє осіб поранено.

13 березня окупанти обстріляли Ірпінь, загинув чоловік.

Внаслідок мінометного обстрілу села Бузове Бучанського району смертельні поранення отримала 69-річна жінка. У селі Дмитрівка окупанти відкрили вогонь по автомобілю, водій отримав вогнепальне поранення.

14 березня 2022 року збройні сили Росії здійснили обстріл телерадіовежі у Білоцерківському районі. Пошкоджено мобільний пункт управління та приміщення центру.

Обстріли автомобілів на Луганщині

На Луганщині окупанти обстрілюють автомобілі з мирними мешканцями. При цьому роблять це як російські окупанти, так і їх маріонеткові військові утворення які тут воюють з 2014 року.

Два такі обстріли були зафіксовані 11 березня. На автодорозі на околиці селища Стара Краснянка окупанти розстріляли автомобіль, в якому знаходились водій та пасажир. Внаслідок обстрілу чоловік і жінка загинули на місці.

Згодом загарбники розстріляли ще один автомобіль, внаслідок чого водій отримав поранення, а 58-річна пасажирка загинула.

Миколаївщина під вогнем

14 березня 2022 року під час чергових масованих обстрілів міст Миколаєва, Очакова та Снігурівки пошкоджені приватні будинки та транспортні засоби місцевих мешканців. Інформація щодо постраждалих уточнюється.