Розстріл пілота Ту-95 у Росії: кремлівські пропагандисти вкинули свої версії

Українська розвідка повідомила про розстріл пілота Ту-95 на території Росії. Після цього ворожа пропаганда почала розганяти свої версії подій.

Російські пропагандисти заявили, що 38-річний Олег Стегачов нібито пішов у відставку ще до широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. За версією окупантів, цей пілот буцімто працює в Красноярській комерційній авіакомпанії.

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Що наговорили окупанти

Ворожа пропаганда стверджує, що Стегачов разом зі своїм товаришем 2 лютого перебував в Енгельсі на вулиці Петровського біля гаражів. Його друг, зі слів росіян, раніше був командиром вогневих установок, але зараз перебуває у відставці та працює водієм-експедитором.

За версією окупантів, близько 20:00 Стегачов та його друг "почули три хлопки, схожих на постріли", а потім "подзвонили у поліцію та розповіли про дивні звуки". Після цього нібито на виклик приїхали правоохоронці та просто знайшли три гільзи від травматичної зброї та металеву колбу-накінечник.

Ба більше, росіяни вкинули ще одну версію. Згідно з нею, Стегачов нібито зазнав "несерйозного" поранення внаслідок "побутового конфлікту", після якого його ушпиталили.

Що каже ГУР

Ці російські версії з'явилися вже після повідомлення ГУР МО.

Нагадаємо, що 2 лютого ГУР повідомило про розстріл майора Стегачова Олега Сергійовича в Енгельсі Саратовської області. Він зазнав вогнепальних поранень. Наразі уточнюється інформація, чи вдалося йому вижити.

Українська розвідка наголосила, що цей командир екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 безпосередньо причетний до атак по наших містах. Також у ГУР зауважили, що Стегачов є базі українського "Миротворця". А ще цей пілот вважається воєнним злочинцем.

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