Розстріл пілота Ту-95 у Росії: кремлівські пропагандисти вкинули свої версії
Українська розвідка повідомила про розстріл пілота Ту-95 на території Росії. Після цього ворожа пропаганда почала розганяти свої версії подій.
Російські пропагандисти заявили, що 38-річний Олег Стегачов нібито пішов у відставку ще до широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. За версією окупантів, цей пілот буцімто працює в Красноярській комерційній авіакомпанії.
До теми У Росії розстріляли пілота Ту-95: він безпосередньо причетний до атак по Україні
Що наговорили окупанти
Ворожа пропаганда стверджує, що Стегачов разом зі своїм товаришем 2 лютого перебував в Енгельсі на вулиці Петровського біля гаражів. Його друг, зі слів росіян, раніше був командиром вогневих установок, але зараз перебуває у відставці та працює водієм-експедитором.
За версією окупантів, близько 20:00 Стегачов та його друг "почули три хлопки, схожих на постріли", а потім "подзвонили у поліцію та розповіли про дивні звуки". Після цього нібито на виклик приїхали правоохоронці та просто знайшли три гільзи від травматичної зброї та металеву колбу-накінечник.
Ба більше, росіяни вкинули ще одну версію. Згідно з нею, Стегачов нібито зазнав "несерйозного" поранення внаслідок "побутового конфлікту", після якого його ушпиталили.Зверніть увагу! Ці російські версії з'явилися вже після повідомлення ГУР МО.
Що каже ГУР
Нагадаємо, що 2 лютого ГУР повідомило про розстріл майора Стегачова Олега Сергійовича в Енгельсі Саратовської області. Він зазнав вогнепальних поранень. Наразі уточнюється інформація, чи вдалося йому вижити.
Українська розвідка наголосила, що цей командир екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 безпосередньо причетний до атак по наших містах. Також у ГУР зауважили, що Стегачов є базі українського "Миротворця". А ще цей пілот вважається воєнним злочинцем.
Росіян наздоганяє кара за воєнні злочини
- Не так давно очільник ГУР МО Кирило Буданов повідомив про розстріл росіян на Бєлгородщині. За його словами, українські бійці проникли на територію Росії.
- Буданов назвав це звичайною операцією для ГУР та не став ділитися подробицями. Однак головний український розвідник сказав, що один із важкопоранених окупантів був знаковою особою, тому для його евакуації росіяни запросили гелікоптер.