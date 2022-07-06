Убивцею собаки в Дніпрі виявився військовий: його шукають

У Дніпрі невідомий чоловік на заправці розстріляв зграю безпритульних собак. Його особу встановили та невдовзі мають затримати.

У вівторок, 5 липня, камери зафіксували, як на одній із заправок Дніпра невідомий чоловік зі зброєю в руках підійшов до зграї собак та вистрелив в одну з них. Решта тварин одразу розбіглися.

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Така подія викликала чималий резонанс. Виявилося, що в такий спосіб чоловік вирішив зігнати злість на беззахисних тваринах, коли його автомобіль не заправили паливом.

Розшук підозрюваного

На подію відреагував очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він звернувся до правоохоронців з проханням розслідувати цю справу. Поліція встановила, що стрільцем є військовий.

"Зараз він на півдорозі до Бахмута. Його затримають і передадуть до військової служби правопорядку. Вона визначить, як бути з цим... кривдником тварин. Як на мене, це вчинок не гідний звання військового. У нас війна. Ми воюємо за людські цінності. Ми стоїмо проти нелюдської жорстокості, проти дикунства. Ми воюємо за те, щоб у нашій країні, у нашій області було безпечно. Усім! Війна не дає права ані військовому, ані цивільному вбивати просто так", – зазначив Валентин Резніченко.

Очільник Дніпропетровщини також зазначив, що військовий має понести покарання за свій жорстокий вчинок. А також про те, що "нищити треба ворога, а не безпорадних перед зброєю тварин".

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