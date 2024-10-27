Лубінець звернувся до ООН і МКЧХ через розстріл цивільних у Селидовому
Джерело:Омбудсман Лубінець Дмитро
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець скерував листи до міжнародних організацій – ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Він звернувся до них на тлі ймовірного розстрілу двох українських жінок у місті Селидове Донецької області. Тепер посадовець чекає реакції.
Дивіться також В Офісі генпрокурора відповіли, скільки російських воєнних злочинців вже засудили в Україні
Омбудсман звернувся до ООН та Червоного Хреста
Як нагадав український посадовець, сьогодні у соціальних мережах з'явилася інформація, що росіяни ймовірно вбили мирних жителів у населеному пункті Селидове Донецької області. Він наголосив, що у разі підтвердження цієї трагедії винних необхідно притягнути до відповідальності.
Якщо будуть доведені факти злочину – це не тільки порушення прав людини, це грубе порушення законів та звичаїв війни, Женевської конвенції про поводження з військовополоненими,
– заявив він.
За його словами, він негайно скерував листи до міжнародних організацій, таких як ООН та МКЧХ. Тепер очікуватимуть реакції. "Росія вчиняє злочини кожного дня в Україні! Агресора потрібно зупинити зараз! Злочинців потрібно покарати вже зараз", – резюмував він.
Так, повідомлялося, що російські загарбники розстріляли цивільний автомобіль та двох жінок у Селидовому. Прокурори почали розслідування чергового цинічного воєнного злочину окупантів. Однак це не одноразовий випадок, такі злочини відбуваються все частіше.