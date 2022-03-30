Розстріляні автівки та зруйновані хати: Генштаб показав жахливі наслідки боїв на Харківщині

Харківська область перебуває під прицільним вогнем окупантів із перших днів повномасштабної війни. Унаслідок запеклих боїв чимало населених пунктів регіону, у тому числі й обласний центр, зазнали значних руйнувань.

Генеральний штаб ЗСУ показав відео із жахливими наслідками боїв на Харківщині. На кадрах видно знищені російськими обстрілами помешкання, цинічно розстріляні автомобілі та покинуту окупантами бронетехніку.

До теми Як виглядає розбомблений Харків, – болючі кадри від 24 каналу

Ситуація на Харківщині

Попри вже завдані руйнування, загарбники не припиняють обстріли сіл та міст Харківської області.

ЗСУ тримають позиції у регіоні, чинячи потужний супротив окупантам на Роганському, Чугуївському та Дергачівському напрямках. Однією із найгарячіших точок не лише області, а й усієї України залишається Ізюм. У місті, яке російські війська намагаються стерти з лиця землі, уже виникла гуманітарна катастрофа.

Наслідки боїв у Харківській області: дивіться відео

За словами голова ОВА Олега Синєгубова, тільки за минулу добу, 29 березня, російська армія завдала 39 ударів по Харкову. Окупанти з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню обстрілювали райони Салтівки, Олексіївки, Холодної Гори, ХТЗ, Чугуєва та Дергачів. Цілих 180 разів росіяни гатили по обласному центру із "Градів".

Дивіться також – голова ОВА Синєгубов розповів про ситуацію у Харкові: відео