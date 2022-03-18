Розуміють відповідальність перед людством, – очільник ОВА про роботу в Запорізькій АЕС

Працівники Запорізької атомної електростанції перебувають під постійним тиском російських вбивць. Окупанти захопили ядерний об'єкт у ніч на 4 березня.

Про це в ефірі 24 каналу розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Він зазначив, що в Енергодарі, де розташовується ЗАЕС, наразі українська влада, яка функціонує і забезпечує систему життєдіяльності міста.

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"Звичайно, в умовах тиску з боку російських окупантів. Так само свої обов'язки виконують громадяни України в місті Енергодар, які працюють на Запорізькій атомній електростанції, розуміючи свою відповідальність перед усім людством", – сказав Старух.

Він додав, що ЗАЕС має 6 блоків і потребує постійного нагляду фахівців. Старух зазначив, що українська влада робить все, що від неї залежить, щоб станція працювала стабільно.

ЗАЕС вкотре обстріляли

Росіяни 16 березня пошкодили високовольтну лінію електропередачі ЗАЕС. Вони обстріляли об'єкт. Через це із 4 високовольтних ліній робочою залишилася тільки одна. Відремонтували лінію наразі немає можливості через активні бойові дії.

Старух про ситуацію на Запорізькій АЕС: дивіться відео