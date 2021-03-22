Вона розумніша за мене, – Байден про віцепрезидентку Камалу Гарріс

Американський президент Джо Байден заявив, що віцепрезидентка Камала Гарріс – розумніша ніж він. Вона відреагувала досить стримано та з усмішкою.

Таку думку він озвучив, коли представляв Гарріс співробітникам Центру по контролю і профілактиці захворювань Атланти. Слова Байдена процитували на сайті Білого дому.

До теми Камала Гарріс та її історичне значення: біографія віцепрезидентки США

Американський лідер виступив перед працівниками Центру. Проте згодом відзначив, що йому варто було спочатку надати слово Гарріс.

Я не повинен був цього робити. Адже хотів поступитися словом своїй віцепрезидентці, яка розумніша за мене,

– підкреслив Байден.

"Пане президенте, мені особливо й немає що додати", – жартома відповіла Гарріс. Інші присутні також відреагували на слова політиків з усмішкою.

Байден двічі називав Гарріс президенткою

Напередодні глава держави обмовився й назвав Камалу Гарріс "президентом США". Це відбулося, коли він розповідав про їхній віртуальний тур пунктом вакцинації в Аризоні.

Наприкінці 2020 року Байден назвав Гарріс "обраною президенткою". Тоді політик зауважив, що він та віцепрезидентка своїм прикладом показали, що варто довіряти вакцинації.