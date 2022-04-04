Розвалив, обікрав, зрадив: біографія зрадника-"мера" Маріуполя Іващенка
Джерело:Маріупольська міська рада
Російські окупанти призначили в Маріуполі свого "мера" Костянтина Іващенка. У Маріупольській міськраді розповіли біографію колаборанта.
Російські окупанти називають свого поплічника Іващенка нібито чесною та порядною людиною, яка "завжди готова допомогти". Однак у Маріупольській міськраді кажуть, що це далеко не так.
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Коротка біографія зрадника
За даними міськради Маріуполя, Костянтин Іващенко розвалив найбільше в Україні машинобудівне підприємство. Крім того, він обдурив десятки тисяч людей, які там працювали.
Опісля цього вступив у заборонену нині партію ОПЗЖ. Як результат – зрадив державу і перейшов на бік окупантів.
Рашисти не втомлюються пробивати дно цинізму знову і знову. Спочатку розбомбили та взяли в заручники наше квітуче місто. Морили голодом та вбили тисячі маріупольців. А тепер на руїнах проводять шабаші з колабораціоністами,
– так у міськраді відреагували на "призначення" Іващенка.
Однак у Маріупольській міській раді переконані, що зло буде покаране, а кожен зрадник та колаборант заплатить за свої вчинки.
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