Розвіддані для ударів HIMARS Україна не отримує вже кілька місяців, – WP

Розвіддані для ударів по території Росії ЗСУ перестали отримувати раніше, ніж Сполучені Штати повідомили, що не будуть більше надавати інформацію.

Про це 24 Канал пише з посиланням на The Washington Post. Видання дізналося від українських військових, коли припинилося надання інформації від розвідки.

До теми США припинили надавати розвіддані Україні

Розвіддані від США Росія не отримує давно

Ще до зустрічі та сварки президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа Україна не отримувала дані від Сполучених Штатів. Зокрема, такої інформації не надавали для ударів з HIMARS по російських критичних об'єктах.

Військові розповіли, що як мінімум один підрозділ ЗСУ, який працює на HIMARS, не отримали жодних координат далі, ніж на 60 кілометрів від лінії фронту. Тобто бити по території Росії з американської зброї оборонці не могли.

Останніми тижнями ці координати перестали надходити,

– зазначив військовослужбовець ЗСУ.

Відомо, що США тимчасово не будуть надавати Україні розвідувальні дані не лише для ударів вглиб Росії, але й всіма іншими. Коли розвідка Сполучених Штатів знову буде ділитися інформацією із ЗСУ – невідомо.

Україна проводить операції в тилу Росії самостійно

Українська розвідка самостійно визначає об'єкти на території Росії, планує операції та завдає ударів. Про це раніше повідомляв начальник ГУР України Кирило Буданов. Українська розвідка разом із військовими і до цього проводила спецоперації майже без підтримки міжнародних партнерів.