Розвідка має годину: Росія змінила схему ударів по Україні з бомбардувальників

Під час масованих атак Росія використовує українські крилаті ракети Х-55. Їх було передано в рамках Будапештського меморандуму.

Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. Він зазначив, що ракети Х-55, які були виготовлені в 1970-х роках, для несення ядерної боєголовки.

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Використовують, як приманку для ППО

За словами Скібіцького, ракети найімовірніше, були частиною зброї, яку Україна передала Росії ще у 1990-х роках в рамках міжнародної угоди, спрямованої на забезпечення суверенітету і територіальної цілісності країни.

Також він зазначив, що окупанти використовують українські ракети як приманки, аби змусити Україну застосувати проти них ППО під час обстрілу.

"Спочатку запускається ракета Х-55, ми реагуємо на неї. Це як хибна ціль", – зазначив Скібіцький.

Щоб не потрапити під приціл ППО

Як стверджує Скібіцький, після спрацювання ППО, російські бомбардувальники запускають більш сучасні ракети з руйнівними боєголовками.

Скібіцький розповів, що наразі російські літаки не заходять у повітряний простір України й обирають обхідні маршрути, щоб не потрапити під приціл української ППО. Це обмежує їхню ефективність.

Українська розвідка має приблизно годину після зльоту бойових літаків Росії, щоб відстежити їхні польоти, перш ніж пілоти доберуться до зони нанесення вогню і запустять ракети.

За інформацією Скібіцького, Росія має чотири основні напрями, звідки ворожі бомбардувальники намагаються проникнути в український повітряний простір:

з Чорного моря на півдні;

із району навколо Каспійського моря на південному сході;

із Росії на сході;

з Білорусі на півночі.

Скільки ракет у Росії

За словами представника ГУР, під час масованого ракетного удару Росія випустила до 100 ракет за кілька хвилин, вони одночасно летіли з усіх боків.

У розвідці також додали, що Росія ще залишила ракет на три – п'ять масованих ракетних ударів.