Розвідка назвала імена білоруських командирів, які бомбардують Україну

Управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило списки керівного складу військових частин військово-повітряних сил Білорусі, які бомблять Україну і вбивають мирних громадян.

У розвідці зазначають, що полювання на виродків уже відкрито. Міноборони обіцяє прийти за ними і помститись за український народ.

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Списки керівного складу окупантів з Білорусі

Окупанти з Білорусі, які допомагають Росії бомбардувати Україну / Фото lnc.by

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