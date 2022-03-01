Розвідка назвала імена білоруських командирів, які бомбардують Україну
1 березня 2022 , 14:46Читать новость на русском
Управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило списки керівного складу військових частин військово-повітряних сил Білорусі, які бомблять Україну і вбивають мирних громадян.
У розвідці зазначають, що полювання на виродків уже відкрито. Міноборони обіцяє прийти за ними і помститись за український народ.
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Списки керівного складу окупантів з Білорусі
Окупанти з Білорусі, які допомагають Росії бомбардувати Україну / Фото lnc.by
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