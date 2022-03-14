Розвідка назвала імена льотчиків з кримських Саків, які бомблять українців

Російські вбивці впродов дев'ятнадцяти днів обстрілюють мирні українські міста. Скоюють злочини проти людей військовослужбовці 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку міста Саки.

Про це 14 березня повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Деяким пілотам з кримського міста Саки пощастило більше – їх збили й взяли в полон.

До теми З'явилось фото пілота, який вижив після того, як ЗСУ знесли 2 гелікоптери під Скадовськом

"Більшості не пощастить! Ви або загинете від рук українських військових, або від неможливості катапультуватись (пам'ятаємо про хитрого особіста)", – написали у розвідці.

Список усіх злочинців можна переглянути за посиланням.

Хто серед злочинців є у списку

Загалом розвідка опублікувала імена 39 російських вбивць. Серед них є полковник Сергій Саушкін 1973 року народження. Він є уродженцем Мурманської області Росії. Саушкін перебуває у базі "Миротворця". Там мовиться, що він командував авіаційною ескадрильєю наприкінці 2016 року біля берегів Сирії.

Гарантуємо, що вони сповна відчують гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним, дістанемо з-під землі кожного,

– додали у розвідці.