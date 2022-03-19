Розвідка назвала імена пілотів авіаційного полку Росії, які бомблять українські міста

На сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України опублікували список імен пілотів авіаційного полку Росії, які бомблять українські міста.

Відомо, що це військовослужбовці 559 бомбардувального авіаційного полку (військова частина 75392) міста Морозовськ. Вони бомбардують українські міста та цивільне населення.

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"Краще моліться, "лєтуни", щоб вам, як і вашим колегам, катапульту в літаку відключили! Бо якщо ви вже виконали хоч один злочинний наказ — начувайтеся! А для кого це буде перший виліт — здавайтесь в полон", – повідомила пресслужба у фейсбук.



Бомблять українські міста / Фото фейсбук

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Переглянути список можна за посиланням –