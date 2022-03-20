Розвідка оприлюднила прізвища російського винищувального авіаполку: скоюють злочини в Україні

У розвідці наголошують: імена та прізвища російських військовослужбовців, що скоюють воєнні злочини проти народу України, має знати кожен.

Головне управління розвідки роздобуло список загарбників 31 винищувального авіаційного полку із військової частини №75391 (місто Міллерово Ростовської області).

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Окрім прізвищ та імен самих російських військових, які бомблять українські міста та села, у список також потрапили дані їхніх родичів. Загалом перелік складається зі 161 особи. Усі вони так чи інакше причетні до воєнних злочинів проти України.

За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності,

– наголосили в ГУР.

Список окупантів 31 винищувального авіаційного полку росармії / Фото ГУР

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