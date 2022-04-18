Розвідка опублікувала дані трьох російських військових злочинців з найвищих чинів

18 квітня 2022 , 14:56
Читать новость на русском

Джерело:

Головне управління розвідки МО України

Розвідка України здобула дані на російських військових злочинців, які належать до найвищого командного складу та усвідомлено виконують накази путінського режиму проти України.

Кисель Сергей Александрович

Це колишній командувач 1 танкової армії (в/ч 73621, Баківка, Одинцовський район, Московська область) Західного військового округу ЗС РФ, генерал-лейтенант.

Читайте також: Головна мета Путіна – щоб України не існувало як держави, – Буданов

Він брав безпосередню участь у війні проти України – командував підрозділами 1 танкової армії, яка діє на Сумському та Харківському напрямах. У період з лютого до березня 2022 року керував захопленням північно-східних регіонів України. Ці підрозділи причетні до воєнних злочинів проти мирного населення,
– зазначили в ГУР.

Його з ганьбою відсторонили від посади за некомпетентність при управлінні, особисту нерішучість та боягузливість, що призвело до втрати контролю за ситуацією та масового захоплення в полон строковиків. Інформація про це виставила Путіна "брехуном", який постійно заперечував, що вони воюють в Україні. 

Більше інформації про Киселя – тут.

Кравченко Владимир Викторович

Командувач 11 А ВПС та ППО Східного ВО ЗС РФ, генерал-лейтенант. Бере безпосередню участь у війні проти Україн. Він командує авіаційними підрозділами 11 А ВПС та ППО, виділеними до складу угруповання військ "Схід".

У період з лютого по квітень 2022 року керував діями підлеглих підрозділів з завдання авіаційних ударів по цивільних об'єктах на території Київської та Чернігівської областей України з використанням невиборчого авіаційного озброєння (авіабомб ОФАБ-250-270, ФАБ-500, ОФЗАБ-500), що призвели до значних жертв серед мирного населення.

Більше інформації про Кравченка – тут.

Мордвичев Андрей Николаевич

Командувач 8 загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ, генерал-лейтенант. Бере безпосередню участь у війні проти України. Він командує підрозділами 8 армії, виділеними до складу угруповання військ "Південь".

Керує операцією із захоплення Маріуполя, в ході якої свідомо здійснюються масовані невиборчі обстріли житлових районів із важкого озброєння. Це спричинило практично повну руйнацію міста і безпрецедентну в післявоєнній історії Європи кількість жертв серед мирного населення.

Його дії російського генерала грубо порушують норми гуманітарного права та прямо підпадають під визначення "геноцид".

Більше інформації про Мордвичева – тут.

Покидьки! Без честі, душі та совісті. Жодний бункер не врятує від покарання за тяжкі злочини проти українського народу,
– заявили у розвідці. 

У британській розвідці також кажуть, що мета Росії незмінна: дивіться відео

 

Автор: Олександр Бевза