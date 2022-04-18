Розвідка опублікувала дані трьох російських військових злочинців з найвищих чинів

Розвідка України здобула дані на російських військових злочинців, які належать до найвищого командного складу та усвідомлено виконують накази путінського режиму проти України.

Кисель Сергей Александрович

Це колишній командувач 1 танкової армії (в/ч 73621, Баківка, Одинцовський район, Московська область) Західного військового округу ЗС РФ, генерал-лейтенант.

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Він брав безпосередню участь у війні проти України – командував підрозділами 1 танкової армії, яка діє на Сумському та Харківському напрямах. У період з лютого до березня 2022 року керував захопленням північно-східних регіонів України. Ці підрозділи причетні до воєнних злочинів проти мирного населення,

– зазначили в ГУР.

Його з ганьбою відсторонили від посади за некомпетентність при управлінні, особисту нерішучість та боягузливість, що призвело до втрати контролю за ситуацією та масового захоплення в полон строковиків. Інформація про це виставила Путіна "брехуном", який постійно заперечував, що вони воюють в Україні.

Більше інформації про Киселя – тут.

Кравченко Владимир Викторович

Командувач 11 А ВПС та ППО Східного ВО ЗС РФ, генерал-лейтенант. Бере безпосередню участь у війні проти Україн. Він командує авіаційними підрозділами 11 А ВПС та ППО, виділеними до складу угруповання військ "Схід".

У період з лютого по квітень 2022 року керував діями підлеглих підрозділів з завдання авіаційних ударів по цивільних об'єктах на території Київської та Чернігівської областей України з використанням невиборчого авіаційного озброєння (авіабомб ОФАБ-250-270, ФАБ-500, ОФЗАБ-500), що призвели до значних жертв серед мирного населення.

Більше інформації про Кравченка – тут.

Мордвичев Андрей Николаевич

Командувач 8 загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ, генерал-лейтенант. Бере безпосередню участь у війні проти України. Він командує підрозділами 8 армії, виділеними до складу угруповання військ "Південь".

Керує операцією із захоплення Маріуполя, в ході якої свідомо здійснюються масовані невиборчі обстріли житлових районів із важкого озброєння. Це спричинило практично повну руйнацію міста і безпрецедентну в післявоєнній історії Європи кількість жертв серед мирного населення.

Його дії російського генерала грубо порушують норми гуманітарного права та прямо підпадають під визначення "геноцид".

Більше інформації про Мордвичева – тут.

Покидьки! Без честі, душі та совісті. Жодний бункер не врятує від покарання за тяжкі злочини проти українського народу,

– заявили у розвідці.

У британській розвідці також кажуть, що мета Росії незмінна: дивіться відео