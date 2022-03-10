Розвідка показала список рашистів, які доставляють зброю для вбивств українців

Українська розвідка роздобула поіменний список військових російського 117-го окремого транспортного авіаційного полку. Вони постачають в нашу державу зброю для вбивств мирних мешканців.

Військова частина дислокується у місті Омськ. У розвідці наголосили, що кожен має знати імена вбивць.

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У списку опинилися 1070 службовців путінської армії. Усі вони мають різні звання: лейтенанти, сержанти, капітани, рядові, майори тощо. Ознайомитися зі списком терористів можна – тут.

Гарантуємо, що вони сповна відчують гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним,

– наголосили у розвідці.

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