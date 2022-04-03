Розвідка роздобула список російських десантників-штурмовиків, які воюють проти України

Головне управління розвідки Міноборони України здобуло список військовослужбовців, що скоюють воєнні злочини проти українського народу. Йдеться про 56-ту десантно-штурмову бригаду.

В ГУР підкреслили, що кожен українець зобов'язаний знати їхні імена.

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Список військових злочинців 56 десантно-штурмової бригади









Список військових злочинців 56 десантно-штурмової бригади / Фото ГУР України

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За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.