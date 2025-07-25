Росіяни вигадують нові способи, щоб загнати в'язнів на війну: СЗРУ назвала їх

В'язні у Росії більше не ресурс, оскільки охочих воювати в Україні все менше. Росіяни вигадали нові способи, як відправити людей з тюрем на війну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

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Як росіяни тиснуть на в'язнів?

Відповідно до нової тактики, засудженим інкримінують нові злочини, буцімто скоєні під час відбування покарання. Наприклад, дискредитація армії, поширення фейків про війну та заклики до тероризму.

Втім, є альтернатива, щоб не відбувати покарання. Це підписання контракту з міноборони та поїздка на фронт.

СЗРУ наводить приклад 34-річного Андрія Вороніна. Його звинуватили в тому, що він нібито поширював "фейки" про російську армію, перебуваючи в СІЗО та колонії Псковської області. 17 липня Вороніна засудили ще 6 років.

За словами розвідників, таких вироків – уже понад сто лише за першу половину 2025 року, і їхня кількість лише зростає.

"На цьому тлі уряд готує до закриття 19 в'язниць. Середня чисельність засуджених з початку повномасштабної війни скоротилася на 200 тисяч – до історичного мінімуму в 313 тисяч. При цьому кількість нових засуджених у 2024-му майже не змінилася – лише на 0,34 % менше, ніж роком раніше", – мовиться у дописі.

А ще окупанти вдаються до "класичних" методів тиску, щоб завербувати на війну якомога більше людей. Серед них обмеження у питній воді (до трьох літрів на тиждень), тортури та залякування.