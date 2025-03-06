Адміністрація Трампа може почати ділитися секретними даними з Росією, – NBC

Деякі колишні співробітники американських спецслужб стурбовані діями адміністрації Трампа. Оскільки США можуть більше не розглядати Росію як головну загрозу, не виключено, що розвідка скоротить збір даних у цьому напрямку.

Ба більше, адміністрація США може навіть поділитися "деякою чутливою інформацією" з Москвою. Про це пише NBC News, передає 24 Канал.

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Як реагують спецслужби партнерів

Трамп і його заступники все частіше повторюють тези Росії щодо війни й висловлюють надію на розширення відносин США з Москвою. У відповідь на призупинення військової допомоги Україні, зокрема у сфері розвідки, деякі американські союзники розглядають можливість скорочення даних, якими вони діляться з Вашингтоном.

За словами джерел, серед яких був один іноземний посадовець, союзники зважують цей крок через побоювання щодо захисту іноземних агентів, чиї особи можуть бути ненавмисно розкриті,

– повідомляє NBC.

Ізраїль, Саудівська Аравія і 4 члени альянсу "П'ять очей" (Австралія, Канада, Нова Зеландія й Велика Британія) досліджують питання перегляду чинних протоколів обміну розвідувальною інформацією, з огляду на "потепління відносин" адміністрації Трампа з Росією.

Наразі тривають лише дискусії, жодних рішень чи публічних заяв про зміни в системі розвідки немає. Сполучене Королівство, Канада та Ізраїль високо цінують тісну співпрацю з США і продовжуватимуть її в стратегічних інтересах, пише NBC із посиланням на офіційні заяви.

США мають неперевершені розвідувальні можливості, і саме тому існують такі ініціативи з обміну розвідувальною інформацією, як "П'ять очей",

– NBC цитує речника Ради нацбезпеки Білого дому Браяна Г'юза.

Новий пріоритет розвідки США

Ймовірно, тепер пріоритетом американських спецслужб стали зусилля з протидії наркокартелям Мексики та інших країн регіону.

Пентагон вже розмістив більше ресурсів на південному кордоні, зокрема команду аналітиків, а ЦРУ розпочало спостережні польоти БпЛА над Мексикою.

Виступаючи минулого місяця на засіданні робочої групи ООН з питань кібербезпеки, високопосадовець Держдепартаменту США Лізіл Франц не згадала про Росію як про головну кіберзагрозу, а назвала лише Китай та Іран.

У NBC зазначають, що протягом багатьох років, зокрема й під час першої каденції Трампа, республіканська і демократична адміністрації президентів США називали Росію однією з найбільш серйозних загроз для американської кібербезпеки.